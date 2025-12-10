Mara Lezama refrenda compromiso con la salud en 116 Asamblea del IMSS

Presidida por Claudia Sheinbaum

Reiteró el compromiso de trabajar de la mano con el gobierno federal dandoseguimiento a temas prioritarios en esta materia

Puebla.- Junto con gobernadoras y gobernadores del país, la titular del Ejecutivo de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la 116 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que encabeza Zoé Robledo Aburto, director general.

En este marco, la Presidenta de México inauguró el Hospital General Regional No. 36 “San Alejandro” y entregó reconocimientos a la Doctora Margarita Dehesa Violante, y a Fabiana Maribel Cepeda Arias, por su larga aportación al IMSS.

Mara Lezama reiteró el compromiso de su gobierno humanista con corazón feminista de trabajar de la mano con el Gobierno de México, dando seguimiento a temas prioritarios en materia de salud para las familias quintanarroenses.

La gobernadora de Quintana Roo destacó el trabajo que el IMSS realiza en la entidad, para el bienestar de las y los quintanarroenses, principalmente en materia de infraestructura y atención para el bienestar de las familias de quienes más lo necesitan.

Acompañaron a la gobernadora Mara Lezama, el secretario de Salud Flavio Carlos Rosado; el titular de la Comisión de Conservación y Servicios Generales, Ángel Annuar Rubio Moreno, y el delegado del IMSS Quintana Roo, Javier Naranjo.

MLE enciende árbol navideño en la Zona Hotelera

Cancún.- Con un ambiente lleno de luz, colores y espíritu decembrino, la gobernadora Mara Lezama Espinosa llevó a cabo el encendido del árbol navideño en la Zona Hotelera de Cancún, un evento familiar que reunió a habitantes y visitantes, en el kilómetro 5.5.

La gobernadora de Quintana Roo saludó a las niñas y niños que se reunieron en la Villa Navideña que se colocó a la altura del asta bandera. Se instaló un túnel de luces, escenario ideal para que habitantes y turistas puedan tomarse fotografías.

Como parte del programa festivo, se presentó una pastorela especialmente organizada para personas adultas mayores y para niñas y niños del DIF Estatal y Municipal, quienes disfrutaron de una función llena de humor, música y mensajes de unión.

Además, alumnos de la Universidad Tecnológica de Cancún (UT Cancún) participaron activamente al dirigir diversas dinámicas recreativas que mantuvieron la alegría y la participación de los asistentes.

La decoración del lugar se convirtió en uno de los principales atractivos: un imponente árbol navideño, un sauce encantado, esculturas y túneles iluminados, además de villas navideñas, un stand de ponche, y un tradicional nacimiento, transformaron el sitio en un corredor fotográfico y festivo.

Para las niñas y niños, la magia continuó con un trineo con Santa Claus, un sendero de caramelos y una zona de piñatas, espacios diseñados para el disfrute de todas las familias.

Este evento fue posible gracias a la coordinación entre el Fideicomiso para el Fortalecimiento a la Actividad Turística, el DIF Estatal y el DIF Municipal, quienes unieron esfuerzos para ofrecer una experiencia navideña incluyente y memorable para la comunidad.

Participaron en este encendido de luces Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del Sistema DIF; Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez; Ricardo Archundia Sánchez, presidente Operativo del Fideicomiso para el Fortalecimiento a la Actividad Turística (FOATQROO); Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo, y Marisol Sendo Rodríguez, directora general del Sistema DIF Municipal en Benito Juárez.