Concluyen en Q. Roo los 16 Días de Activismo contra Violencia de Género

Incremento del 40% en actividades

Participaron 56 dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos autónomos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Gobierno de Quintana Roo, concluyó con resultados históricos la jornada de 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, con la realización de 783 actividades de prevención en los 11 municipios del estado, un trabajo interinstitucional que reflejó las labores de sensibilización de 56 dependencias de los tres órdenes y organismos autónomos.

La Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo (SEMUJERES), lideró las acciones en la agenda estatal con 245 actividades, equivalente al 31% del total de las acciones impulsadas, fortaleciendo su función como eje central en materia de prevención, atención y eliminación de las violencias contra las mujeres.

Durante los 16 días de activismo en el estado, se desarrollaron 239 pláticas, 174 acciones de difusión, 101 talleres, 24 cine debates, 14 conferencias, 36 brigadas de servicios y 195 actividades comunitarias, entre foros, ferias, conversatorios, caminatas e iluminación de edificios públicos en color naranja, beneficiando a más de 56 mil personas, principalmente mujeres, niñas y adolescentes.

En esta importante jornada, la titular de la Semujeres, Esther Burgos Jiménez señaló que estos resultados reflejan la visión de un gobierno humanista con corazón feminista, que coloca a las mujeres en el centro de las decisiones y las políticas públicas.

Agregó que escuchando la voz de las mujeres, se trabaja en un estado en el que puedan vivir seguras, con dignidad y en pleno ejercicio de sus derechos.

En 2025, la jornada de los 16 Días de Activismo registró un incremento del 40% en el número de actividades respecto al año anterior, lo que significa un fortalecimiento institucional y un compromiso de los tres órdenes de gobierno para prevenir la violencia de género desde el territorio.

Burgos Jiménez, indicó que la jornada inició el 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y concluyó este 10 de diciembre en el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Explicó que, a través de estas acciones, Quintana Roo se sumó a la campaña anual impulsada por ONU Mujeres, cumpliendo el compromiso de la gobernadora Mara Lezama, por un Quintana Roo libre de violencia contra las mujeres y con cero tolerancia ante cualquier hecho de violencia “Participamos con pláticas, acciones de difusión contra la violencia de género, talleres de prevención, cine debates, conferencias, jornadas, brigadas de servicios y mucho más. Todas y todos unidas y unidos por la misma causa, la eliminación de la violencia contra las mujeres”, dijo Esther Burgos.

Gran reto en la materia para 2026

Durante el 2025, Quintana Roo acumuló más de 45 mil llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra mujeres, lo que equivale a un promedio de 166 reportes diarios. Estos datos evidencian una tendencia sostenida y preocupante en la entidad, además de un enorme reto paras enfrentar en 2026.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) colocó al estado en el top 10 nacional en 15 de 18 indicadores de violencia contra mujeres, incluyendo agresiones físicas, sexuales, económicas y emocionales. En cuatro de esas categorías, Quintana Roo lideró a nivel nacional, confirmando un patrón persistente de violencia en distintos ámbitos.

En cuanto a delitos de alto impacto, el estado se ubicó en la sexta posición nacional en feminicidios y encabezó las cifras de homicidios culposos contra mujeres, lo que refuerza la gravedad de la situación. Estos números no solo reflejan la violencia en el ámbito privado —especialmente en relaciones de pareja—, sino también la vulnerabilidad de las mujeres en espacios públicos y comunitarios.

La magnitud del problema se traduce en un panorama de violencia estructural y sostenida, donde las llamadas de auxilio y las carpetas de investigación muestran un incremento constante. El informe de septiembre de 2025 subraya que las agresiones no se limitan a un solo tipo: se registran desde violencia física y sexual hasta formas más invisibles como la violencia económica y emocional.

Más allá de las cifras, el impacto social es profundo. Organizaciones civiles han advertido que la persistencia de estos niveles de violencia genera un clima de miedo y desconfianza, afectando la vida cotidiana de mujeres y niñas en la región. Asimismo, especialistas señalan que el alto volumen de llamadas al 911 refleja tanto la disposición de las víctimas a denunciar como la insuficiencia de mecanismos de protección efectivos.

Quintana Roo enfrenta el reto de fortalecer políticas públicas de prevención y atención, garantizar el acceso a la justicia y ampliar la cobertura de refugios y programas de apoyo.