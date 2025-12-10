QRoo enfoca su estrategia de turismo en Copa Mundial 2026

Busca atraer a miles de aficionados

La intención es que consideren a Cancún y a la Riviera Maya como base de hospedaje

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Quintana Roo afina su estrategia turística rumbo al Mundial 2026, enfocando su promoción hacia las ciudades sede en Estados Unidos y México, con el objetivo de atraer a miles de aficionados al Caribe mexicano.

El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, confirmó que Quintana Roo ha iniciado una campaña de promoción enfocada en las ciudades que serán sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre ellas destacan Miami, Houston, Dallas, Kansas City y Atlanta, puntos estratégicos donde el Caribe mexicano busca capitalizar la fiebre del fútbol y su amplia conectividad aérea.

La estrategia contempla no solo la promoción en estas urbes, sino también en los países cuyas selecciones jugarán allí. La intención es que los aficionados consideren a Cancún y la Riviera Maya como base de hospedaje, aprovechando la cercanía y las rutas directas hacia las sedes mundialistas.

Cueto Riestra explicó que se trabaja con turoperadores internacionales para diseñar paquetes turísticos dirigidos a las aficiones de selecciones como Corea del Sur, Japón, Portugal, España, Colombia, Uruguay y Sudáfrica, entre otras. La conectividad del Aeropuerto Internacional de Cancún, con vuelos directos hacia gran parte de Estados Unidos, será clave para facilitar el traslado de los visitantes.

Aerolíneas como American Airlines ya han anunciado incrementos en sus frecuencias hacia Cancún, anticipando la alta demanda que generará el Mundial.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) destacó que Cancún se perfila como un punto central de conexión con las 16 ciudades mundialistas, gracias a su infraestructura hotelera y su capacidad de recibir grandes volúmenes de turistas.

Además, la gobernadora Mara Lezama recordó que Cancún fue elegido por la FIFA como campamento base de dos selecciones internacionales, lo que refuerza la posición del Caribe mexicano como protagonista en la justa deportiva.

La promoción hacia las ciudades mundialistas busca aprovechar el auge del turismo deportivo y diversificar los mercados. Quintana Roo espera captar visitantes de Asia y Europa, segmentos que podrían fortalecer la presencia del Caribe mexicano en nuevos nichos.

Nueva ruta de transporte en Chetumal

Chetumal estrenará una nueva ruta de transporte público denominada Calzada Veracruz, que beneficiará directamente a más de 35 mil habitantes de la capital quintanarroense a partir del 15 de diciembre de 2025.

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) confirmó que la nueva ruta piloto Calzada Veracruz se suma a las ya existentes Caribe y Sian Ka’an–Las Américas, como parte del Plan Estratégico de Movilidad del transporte público en Chetumal.

La ruta fue diseñada para atender a 29 colonias, conectar 45 escuelas y facilitar el acceso a más de 2,100 comercios, además de mejorar la movilidad de cerca de 13 mil viviendas. Autoridades señalaron que durante las pruebas técnicas se verificó el trazado, los tiempos de recorrido y la accesibilidad de las unidades, con el fin de garantizar un servicio confiable y seguro.

La implementación de esta nueva ruta busca reducir los tiempos de traslado y ofrecer un servicio más digno y eficiente, especialmente para sectores que históricamente han enfrentado dificultades de movilidad. Se espera que la ruta Calzada Veracruz contribuya a dinamizar la economía local, al facilitar el acceso de estudiantes, trabajadores y comerciantes a zonas clave de la ciudad.

El titular del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, destacó que este proyecto forma parte del programa Tu Ruta Chetumal, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, cuyo objetivo es transformar el transporte público en la capital con un modelo seguro, inclusivo y sustentable.

La nueva ruta se enmarca en un plan integral que contempla la modernización del transporte público en Chetumal, con la incorporación gradual de unidades y la creación de corredores estratégicos. La primera etapa inició en agosto de 2025 con la ruta Caribe, seguida en septiembre por la ruta Sian Ka’an–Las Américas, y ahora se concreta la tercera fase con Calzada Veracruz.

Este proyecto responde a una demanda histórica de los chetumaleños, quienes por años han señalado la falta de un sistema de transporte público eficiente. Con la puesta en marcha de estas rutas, se busca cerrar la brecha de movilidad y garantizar que la capital del estado cuente con un servicio moderno y accesible.