Realiza SEQ asignación de plazas del proceso de promoción por horas adicionales en educación básica

Ciclo escolar 2025-2026

Chetumal.- Por segundo día consecutivo, los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ), que dirige Elda Xix Euán, llevaron a cabo el evento público de asignación de plazas en el proceso de admisión y promoción por horas adicionales en educación básica, ciclo escolar 2025-2026, en el marco de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM).

A través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se realizan acciones en beneficio de las y los docentes, dignificando su importante labor en beneficio de la educación de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes.

En este segundo día, se asignaron 316 horas adicionales a 33 maestras y maestros de educación secundaria técnica, de las cuales se entregaron 4 horas a un docente de biología; 80 horas de español a 8 docentes; 28 horas de formación cívica y ética a 3 docentes; 38 horas de historia a 4 docentes; 27 horas a 3 docentes de inglés; 70 horas a 7 docentes de matemáticas; 42 horas a 4 docentes de química; y 27 horas a 3 docentes de turismo.

Las gestiones realizadas por la gobernadora Mara Lezama Espinosa ante la federación han permitido que un mayor número de maestras y maestros accedan a una plaza o sumen horas adicionales, lo que sin duda tendrá repercusiones positivas en los aprendizajes escolares.

En el proceso de asignación, que se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Chetumal (UTCH), estuvieron presentes los dirigentes de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo (SITEQROO), del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) y del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE) Quintana Roo.