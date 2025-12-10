Demandan habitantes de fraccionamientos en Zumpango otorgar una seguridad permanente

Percepción de abandono

Zumpango. Méx.- En este municipio, la crisis de inseguridad, falta de servicios públicos y corrupción, son cosa de todos los días. La presidenta municipal Roselia García Alquisira, ha sido rebasado por la violencia ejercida por grupos delincuenciales que tienen secuestrada a la población.

Habitantes de diversos fraccionamientos en el municipio han exigido públicamente a las autoridades municipales y estatales mayor seguridad debido a una percepción de abandono e incremento de la actividad delictiva, sin embargo hacen caso omiso a sus demandas, por lo que exigen a la gobernadora Delfina Gómez su intervención.

Residentes de áreas como La Trinidad y otros fraccionamientos atribuyen la crisis de seguridad a la falta de atención y vigilancia por parte de las autoridades locales. «Todo nos indica tu temor de la presidenta municipal por atender esta situación. Son varios años de denuncias y ninguna autoridad nos hace caso», dijo Ana Maria «N».

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelaron que en el último año se registraron 1,200 carpetas de investigación por robos en el municipio.

La inseguridad ha llevado a que los habitantes del fraccionamiento La Trinidad, abandonen sus casas o blinden con estructuras metálicas, mientras que los vecinos han considerado organizarse para hacer justicia por propia mano ante lo que perciben como un «vacío institucional».

Finalmente, los vecinos suplicaron a las autoridades implementar operativos de seguridad permanentes en dicho fraccionamiento.