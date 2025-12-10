En Naucalpan se garantiza la inversión: Claudio Bernal

Se fortalece economía local

Naucalpan, Méx.- Tras escuchar el mensaje del presidente municipal Isaac Montoya, el empresario Claudio Bernal Cal Y Mayorcoincidió con diferentes presidentes de cámaras empresariales, en que el actual gobierno, ofrece garantías a las inversiones y es generador de bienestar social.

Aseguró que gracias a la buena relación entre el gobierno municipal y la iniciativa privada, se ha logrado fortalecer la economía local; además, los avances en materia de seguridad, han creado mejores escenarios para la inversión, lo que deriva en proyectos prometedores a corto y mediano plazo, expresó el líder empresarial.

Luego que el alcalde presentara su Primer Informe Constitucional 2025, manifestó plena confianza de que en los siguientes 2 años del actual gobierno, se consolidarán las acciones para seguir fortaleciendo el desarrollo económico del municipio, en beneficio de toda la población.

Claudio Bernal, aseguró que Isaac Montoya es un edil muy activo, con una agenda muy dinámica y que siempre está cerca del pueblo.

“Sin duda, se ha visto el trabajo en acciones de seguridad, de atención a la gente y de ayuda social”, subrayó. Por último, afirmó que seguirán trabajando cercanos al gobierno, específicamente en áreas como la paz social, la inversión, la generación de empleo y la seguridad, con la intención de vencer retos y alcanzar más logros en Naucalpan.