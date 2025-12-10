Reconocen al gobierno de Tlalnepantla por su desempeño municipal

Tlalnepantla. Méx.- A través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), entregó a Tlalnepantla el reconocimiento por haber obtenido el 91.3% de cumplimiento en el programa federal “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025 – 2027”. Raciel Pérez Cruz explicó que dicho programa, busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios mexicanos para mejorar su gestión administrativa y la calidad de vida de las y los habitantes. Agregó que este galardón posiciona a Nuestra Ciudad en primer lugar a nivel estatal y octavo a nivel nacional en esta materia, sin embargo, continuarán poniendo énfasis en este programa que permite fortalecer las diferentes dependencias del Ayuntamiento.

Pérez Cruz calificó este programa como una herramienta práctica para identificar puntos de mejora y promover buenas prácticas en áreas clave como organización, hacienda, servicios públicos y desarrollo social.

Por su parte, el titular de la Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación (DIPPE), Francisco Mercado Álvarez afirmó que “con responsabilidad y orgullo coordinamos los trabajos de este programa, colaborando con las áreas de la Administración Pública Municipal para mejorar nuestras capacidades institucionales, identificando áreas de oportunidad y promoviendo buenas prácticas en el ámbito local”.