Crea gobierno de Edomex el Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense

Operará trenes, teleférico y trolebús en 2026

Se encargará de las investigaciones y estudios para sustentar solicitudes de concesiones y permisos

Tlalnepantla, Estado de México.– En un hecho histórico, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez creó el Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense, organismo público descentralizado de carácter estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de administrar el servicio de tren rápido, ligero o similares; así como teleférico, trolebús y servicios complementarios, que utilizan energía eléctrica o híbrida, con recorrido subterráneo, y/o, de superficie y elevado.

Daniel Sibaja González, titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), dijo que este Sistema será el encargado de realizar investigaciones y estudios que permitan sustentar las solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones ante las autoridades competentes.

El decreto publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, señala que el organismo estará bajo la gestión de la Semov y entrará en vigor a partir del 2 de marzo del 2026. Los servicios de transporte a su cargo se podrán prestar de forma directa o a través de personas concesionarias.

Su principal objetivo será generar la infraestructura necesaria para proporcionar el servicio público, mediante sistemas eléctricos, de transporte masivo, de mediana y de baja capacidad en la entidad, que incluya rutas y modalidades de transporte alimentador.

También será el responsable de planear, coordinar, construir, administrar, operar, controlar y evaluar estos sistemas de transporte público, cuando se traten de rutas alimentadoras o pretroncales al Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense; y alta o masiva, excepto de las que correspondan al servicio de Mexibús del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM).

Oferecerán movilidad segura a mujeres en situación de violencia

Por otra parte, Eel Gobierno del Estado de México firmó un convenio de colaboración con la empresa DiDi para otorgar traslados seguros a las mexiquenses en situación de violencia o en procesos de atención integral que brinda la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres).

“Nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha sido clara y firme en su mandato: toda acción que acerque justicia, protección y dignidad a las mujeres mexiquenses debe impulsarse sin reservas. Su liderazgo nos inspira a construir alianzas que transformen vidas”, enfatizó María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres.

Explicó que con este convenio DiDi otorgará mil cupones de descuento para viajes de hasta 150 pesos, los cuales permitirán el traslado de usuarias hacia alguna de las 93 Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS), 37 Centros LIBRE o alguna de las tres sedes de Ciudad Mujeres donde recibirán atención, acompañamiento y continuidad en sus procesos psicológicos, jurídicos o capacitación para el empoderamiento hacia una vida libre de violencia.

La administración de los cupones será a través de la Dirección General de Prevención y Atención a la Violencia de la SeMujeres, área encargada de atender directamente a las usuarias que son víctimas de violencia.

Además, el Gobierno del Estado de México capacitará a las y los conductores de la plataforma en prevención de las violencias, y facilitará la descarga de la Cartilla de Derechos de las Mujeres a través de la aplicación, para que las usuarias la conozcan y ejerzan plenamente sus derechos.