“Grupo Relámpagos” rompe récord mensual en noviembre

Con 100 operaciones aéreas

Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, mediante la Coordinación de Servicios Auxiliares y Atención a Contingencias y Emergencias, conocida como “Grupo Relámpagos”, informó que del 1 al 30 de noviembre de 2025 se realizaron 100 misiones aéreas, esta cifra coloca al mes como el de mayor actividad del año.

La agrupación adscrita a la Oficialía Mayor dio a conocer que durante este periodo se llevaron a cabo 69 operaciones de vigilancia aérea, 29 operaciones médicas de emergencia y dos traslados de órganos, con más de 63 horas de vuelo al servicio de la población.

En total, en lo que va del año, Grupo Relámpagos ha efectuado 583 operaciones: enero, 64; febrero, 71; marzo, 44; abril, 72; mayo, 35; junio, 31; julio, 44; agosto, 40; septiembre, 49, y octubre, 33; que se suman a las 100 realizadas en noviembre.

Mayor vigilancia aérea: Como parte de las acciones de seguridad y prevención, el personal de esta Coordinación fortaleció la vigilancia durante los días festivos de Día de Muertos, 20 de noviembre y Buen Fin, con sobrevuelos en los Valles de Toluca y de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal.

Atención médica oportuna: En materia de emergencias médicas se realizaron traslados coordinados con Protección Civil, entre ellos el de dos personas con quemaduras al Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, así como interhospitalarios de pacientes lesionados por un accidente vehicular ocurrido en la carretera Santiago–Chalma.

Estas intervenciones permitieron una atención inmediata para pacientes en condición crítica mediante el uso de transporte aéreo especializado.

Traslado de órganos: Asimismo, se efectuaron dos traslados de hígado en colaboración con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), procedentes de Guanajuato y Sonora hacia instituciones médicas de la Ciudad de México, favoreciendo la continuidad de procedimientos médicos de alta especialidad.

En todas estas operaciones se mantuvo coordinación con instituciones de salud y cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno, entre ellas IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y Cruz Roja.