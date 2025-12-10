Lalo España dará la bienvenida al 2026 en el Hotel Fiesta Americana

Este 31 de diciembre en la Ciudad de México

Con gastronomía, entretenimiento en vivo y un ambiente festivo

Texto y foto: Asael Grande

Este 31 de diciembre, el Hotel Fiesta Americana Reforma será sede de una de las celebraciones de Año Nuevo más esperadas, reuniendo gastronomía, entretenimiento en vivo y un ambiente festivo para despedir el 2025 y recibir el 2026 en grande.

El comediante Lalo España encabezará la velada con su espectáculo “Amor con Humor se Paga”, presentado en una versión especial para esta ocasión. El público podrá disfrutar una selección de monólogos que destacan por su humor y carisma, interpretados por tres de sus personajes más queridos: Lalo España, en un monólogo cercano y lleno de ingenio; Germán, el popular conserje de Vecinos, conocido por su estilo único; Doña Margara Francisca, figura emblemática del humor mexicano, famosa por su irreverencia y desparpajo.

La fiesta comenzará a las 20:00 horas y continuará hasta las 03:00 horas, ofreciendo una noche completa con cena de gala, show especial, brindis y baile para celebrar sin prisas y en total comodidad.

En rueda de prensa, Lalo España, quien a lo largo del año 2025 estuvo involucrado en la filmación de una película y continuó con sus compromisos en teatro y presentaciones personales, manteniendo su participación en la popular serie de televisión Vecinos, y en el programa ¿Quién es la Máscara?, comentó que “este año lo cierro muy agradecido, fue un año maravilloso, me aventé ocho meses en Lagunilla mi barrio, por lo cual paré mis shows, y fue una experiencia tan maravillosa, me encariñé de todo el equipo, la pasé increíble, estoy terminando las temporadas veinte y veintiuno de ‘Vecinos’, estoy en el proyecto de ‘Enrollados’, con proyectos de películas para el año que entra, voy a hacer una obra de teatro para mayo, sumamente conmovedora, de dos actores, con el productor Ricardo Ian, que produjo ‘Préndeme’, un gran musical, vamos a estrenar esta obra en el Teatro Milán, aceptó dirigirnos una mujer talentosa, Anahi Allué, y los actores vamos a ser Karkin López y yo”.

Respecto a su show de fin de año, Lalo España dijo: “cierro el año aquí en el Fiesta Americana, en el Salón Nuevo León, la gente se la va a pasar muy bien, una cena maravillosa, mi fecha favorita es el año nuevo, porque considero que es una fecha en donde la energía en común, coincide con la renovación, con el reinventarse, cerrar ciclos, con el dejar ir las cosas y abrir el corazón a lo bueno que venga, y el cerrar el año en el escenario es maravilloso, es una gran bendición”.

Sobre el reciente fallecimiento del ‘Polivoz’, Eduardo Manzano, el también actor de doblaje, Lalo España, recordó: “me encantaba ver a Los Polivoces, las cosas que se hacían en esa época me encantaban, el humor de Ensalada de Locos, La Carabina de Ambrosio, todos esos actores de comedia, y Don Eduardo Manzano tenía una verdad escénica, no ‘payaseaba’, hacia comedia con seriedad, era muy lindo lo que hacía, ahora son otros años, ellos fueroj grandes escuelas, ahora la comedia va hacia donde lo lleven de la mano los espectadores y los generadores de contenido”. Los boletos para El Show de Lalo España Amor con Humor se Paga, están disponibles a través de boletia.com y también pueden adquirirse en el lobby del Hotel Fiesta Americana Reforma. Información de paquetes: https://anonuevoconlaloespana.boletia.com