Sheinbaum Pardo informa avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Seguimiento a compromisos

Se han realizado 405 mil 375 visitas casa por casa, 74 mil 236 atenciones en Ferias del Bienestar y 400 acciones para jóvenes

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y destacó que a un mes de su presentación e implementación ya se desarrollan distintas acciones en materia de bienestar, educación, salud, infraestructura, atención a mujeres, jóvenes y productores del estado que son evaluadas por la población a través de indicadores y encuestas.

“Hay indicadores del Plan, le damos seguimiento a los compromisos que hicimos con la población y además hacemos encuestas que nos dicen el sentimiento de la gente”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que se trabaja en coordinación con el gobierno de Michoacán y con sus instituciones de seguridad: la Guardia Civil, policías municipales y comunitarias.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, detalló que a través de todas las dependencias del Gobierno de México se tienen calendarizadas las acciones y actividades del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se han realizado desde el 17 de noviembre y que continuarán durante todo diciembre.

La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó que, durante diciembre se realizarán 13 Ferias del Bienestar, una en cada región de la entidad, de las que, del 9 de noviembre al 9 de diciembre, se han llevado a cabo siete otorgando un total de 74 mil 236 atenciones. Además, se implementarán cuatro jornadas de Sí al Desarme, Sí a la Paz, así como un Tianguis del Bienestar en las que participarán 53 dependencias del Gobierno de México, del gobierno del estado y autoridades municipales.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, puntualizó que, al 9 de diciembre, 3 mil 519 servidores públicos han realizado 405 mil 375 visitas casa por casa en 102 municipios de Michoacán, donde se otorga información sobre el Plan y los Programas para el Bienestar universales.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, en materia educativa, se construirán 10 nuevos bachilleratos tecnológicos en Aquila, Ario de Rosales, La Huacana, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Puruándiro, Tangamandapio, Uruapan y Zitácuaro. Y se realizarán 20 ampliaciones, 35 ciberbachilleratos en zonas rurales y 25 en zonas urbanas, generando nuevos lugares para Educación Media Superior. Mientras que en Educación Superior serán 50 mil nuevos espacios, además de que, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se abrieron certificaciones para 10 mil estudiantes: 5 mil de Media Superior y 5 mil de Superior, para los que ya hay 12 mil 717 personas registradas. Además, del 15 al 21 de diciembre, se abre la plataforma de registro para la Beca de Apoyo para Transporte Público “Gertrudis Bocanegra”, cuya entrega de tarjetas comienza en enero y que tendrá una inversión social de 768 millones de pesos (mdp).

La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera, anunció que a partir del 2 de marzo de 2026 inicia el primer semestre en tres unidades académicas ubicadas en Zitácuaro, Múgica y Zacapu para incorporar a 800 estudiantes distribuidos en siete licenciaturas y siete posgrados. Anunció que la convocatoria será publicada el 15 de diciembre; el registro de aspirantes del 15 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 y la publicación de aspirantes para su inscripción será el 12 de enero de 2026. Explicó que el Programa de Ingreso se llevará a cabo del 15 de enero al 5 de febrero de 2026; las inscripciones son del 16 al 18 de enero de 2026 y el inicio del ciclo el 2 de marzo de 2026.

Garantizar agua para mexicanos, la prioridad

Sobre las negociaciones con Estados Unidos para la entrega de agua en el marco del Tratado de 1944, Sheinbaum Pardo señaló que continúan avanzando, bajo la premisa fundamental de cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer el abasto indispensable para el consumo humano ni el volumen que requieren los agricultores mexicano, aseguró este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria fue enfática al señalar que, aunque México actúa bajo el principio de cumplir los tratados, la defensa de los intereses nacionales y la garantía del agua para la población son prioritarios.

El martes inició de manera virtual la quinta reunión binacional del año entre ambos gobiernos, con el objetivo central de dar seguimiento a las entregas de agua y realizar las evaluaciones técnicas necesarias.

Respecto al marco legal, Sheinbaum explicó que las reuniones son de carácter técnico y consideran variables como los niveles actuales de las presas, la precipitación pluvial pronosticada para el próximo año y la infraestructura de entrega disponible.

Aclaró que no es necesaria una renegociación total del Tratado de 1944, al cual calificó como muy favorable para el país según los expertos, sino que se trabaja en actas o acuerdos adicionales que permitan reponer los faltantes de agua acumulados en ciclos de sequía, tal como lo estipula el propio documento binacional.

La Presidenta expresó su confianza en que se llegará a un acuerdo benéfico para ambas naciones y aseguró que los detalles específicos del esquema de entregas se darán a conocer públicamente una vez que el pacto esté completamente cerrado y listo.

CSP, la quinta mujer más poderosa en 2025: Forbes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue ubicada por Forbes como la quinta mujer más poderosa del mundo en 2025. “Sheinbaum hizo historia al ser elegida la primera presidenta de México en una victoria aplastante en junio de 2024”, indicó la publicación.

En el primer sitio entre las mujeres más poderosas del mundo, Forbes ubicó a Ursula von der Layen, presidenta de la Comisión Europea, seguida por Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

El tercer sitio fue para Sanae Takaichi, primera ministra de Japón y, en cuarto, Georgia Meloni, primer ministra de Italia

Es la segunda ocasión que Sheinbaum aparece en dicha lista; la primera fue el año pasado en la cuarta posición.

En su perfil, Forbes destaca que la jefa del Ejecutivo nacional es “una científica consumada con un doctorado en ingeniería energética y se encuentra entre los científicos y formuladores de políticas que comparten el Premio Nobel de la Paz de 2007 por su participación en un panel de ciencia climática de las Naciones Unidas”.

Dos mujeres mexicanas acompañan a la jefa del ejecutivo dentro de la publicación: en la posición 72 aparece Paula Santilli, directora general de PepsiCo Latinoamérica; y en el sitio 86 está Blanca Treviño, presidenta y directora general de Softek.

La presidenta de nuestro país, de acuerdo con la publicación, se encuentra por encima de mujeres como Julie Sweet, directora general de la empresa Accenture; Mary Barra, directora de General Motors, y de Jane Fraser, directora de Citigroup a nivel global. Las tres son estadounidenses.