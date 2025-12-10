El precio de la carne seguirá por las nubes en 2026, alertan ganaderos

El gusano barrenador agrava crisis del sector

El cierre de las exportaciones de bovinos en pie, desde hace un año, ha generado distorsiones en el mercado

La producción de carne de bovino, uno de los productos estrella en las mesas en esta época decembrina, atraviesa una de sus peores crisis en más de una década: sequía severa, la afectación del gusano barrenador en el ganado y los aranceles, situación que ha elevado aún más los precios en los últimos meses.

La principal causa del aumento es la sequía que azota al norte de México y Estados Unidos, de donde proviene hasta el 15% de la carne consumida por los mexicanos, explicó Enrique López López, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG).

“En México, algunos estados tienen sequía, por ejemplo, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Coahuila y Durango; donde, a pesar de que en el centro del país llovió bien, allá en el norte la cosecha de becerros viene variando”, apuntó.

Asimismo, López López precisó que, en el caso de Estados Unidos, los productores han tenido que sacrificar vacas – para bajar el consumo de agua – y cambiar la carne – usada para las hamburguesas – por cortes de carne, situación que ha provocado una subida de precio a nivel internacional en esta proteína.

También externó que debido a los controles sanitarios – de los gobiernos locales – contra el gusano barrenador, sus gastos para el traslado de ganado se han incrementado significativamente.

Distorsiones en el mercado

Durante la presentación del Panorama del Sector Cárnico 2025, la directora general del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne)., Macarena Hernández, señaló que el cierre de las exportaciones de bovinos en pie —vigente desde noviembre de 2024— ha generado distorsiones en el mercado.

De acuerdo con datos de la Comecarne, México ha dejado de exportar 1.19 millones de animales, con una afectación estimada de 1,552 millones de dólares.

En paralelo, los precios del ganado para carne registraron en octubre un incremento anual máximo de 15.4%.

“Este es un factor que está explicando por qué los precios al consumidor en carne de res han tenido un repunte significativo (…) Esta enfermedad, aún cuando sí tiene una afectación en la actividad primaria, tiene una afectación al sector exportador de animales en pie”, explicó el gerente de estudios económicos de Comecarne, Ernesto Salazar.

También indicó que, aunque la enfermedad no ha reducido la producción nacional, sí ha elevado los costos operativos en corrales y ha restringido la movilidad hacia centros de sacrificio.

Añadió que la reapertura de la exportación podría tardar, ya que la erradicación del gusano barrenador en brotes previos tomó hasta dos décadas.

También señaló afectaciones derivadas del nuevo paquete de aranceles impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, ya que, si bien la carne mantiene trato preferencial bajo el Tratado Estados Unidos, México y Canadá (TMEC), Comecarne reportó que las inspecciones adicionales y los retrasos en frontera han dificultado el tránsito de mercancías refrigeradas, lo que impacta la continuidad de los procesos industriales.

Hernández informó que en 2026 dejará de operar el esquema de cero arancel para carne de res y cerdo dentro del paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), el cual será sustituido por un sistema de cupos de importación.

Según la directiva, la medida podría limitar la disponibilidad de proteína importada en un contexto de alta demanda.

El consumo nacional de carne de corte aumentó 4.2% este año y alcanzó 11.2 millones de toneladas.

Con base en los datos expuestos, la Comecarne reportó que la inflación de la carne promedia 15.1% anual, tras dos años de disminuciones asociadas al Pacic.

Salazar afirmó que el acuerdo antiinflacionario tuvo efectos positivos y consideró que su fortalecimiento sería relevante ante la reactivación de presiones de mercado.

El sector también prevé riesgos derivados de la revisión del TMEC prevista para 2026, especialmente en lo relativo a reglas sanitarias y continuidad del libre comercio de cárnicos.

Inflación en México se acelera a 3.80 % en noviembre

La inflación general anual en México se ubicó en 3.80 % al cierre de noviembre de 2025, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El INPC, que mide el cambio promedio en los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares, registró un incremento mensual de 0.66 % en noviembre respecto al mes anterior.

Este nivel mensual de 142.645 representa un aumento en comparación con el 0.44 % de inflación mensual registrada en el mismo periodo de 2024.

Respecto al índice de precios subyacente, el cual excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a las condiciones del mercado, registró un aumento del 0.19 % a tasa mensual.

“A su interior, los precios de los servicios subieron 0.39 %, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.03 %”, indicó el Inegi.

En tanto, el índice de precios no subyacente -que incluye frutas, verduras, energéticos, tarifas autorizadas por el gobierno, entre otros bienes y servicios con precios más volátiles- creció un 2.28 %.

De acuerdo con el Inegi, en este rubro se presentó un aumento en los precios de frutas y verduras -3.49 %-, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 2.97 %.

Este aumento en los energéticos se atribuyó a la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país, indicó el instituto.