Nueve estrellas del futbol jugarán su último Mundial

Adiós a una generación dorada

Algunos llegan como leyendas consagradas y otros, como sobrevivientes de una era que está por cerrar

El histórico Mundial 2026, que se realizará en tres países, México, Estados Unidos y Canadá marcará el adiós de una generación dorada. Varios referentes, ídolos y líderes de vestuario disputarán su última Copa del Mundo. Algunos llegan como leyendas consagradas; otros, como sobrevivientes de una era que está por cerrar.

Lionel Messi, de Argentina: La magia se resiste a apagarse, pero el tiempo no perdona. Con 39 años cumplidos para 2026, el astro argentino ya avisó que será su última participación mundialista. Campeón en 2022, Messi buscará despedirse con otra actuación memorable. Su legado ya está escrito, pero siempre hay espacio para un último acto de grandeza.

Cristiano Ronaldo, de Portugal: A sus 41 años para la Copa del Mundo, CR7 llegará a 2026 como una leyenda de longevidad y profesionalismo. Su presencia dependerá de su rendimiento físico, pero si llega, será el cierre de una era que definió el fútbol moderno. Portugal ya prepara el relevo generacional, pero su figura sigue marcando camino.

Luka Modrić, de Croacia: Modrić ya hizo historia llevando a Croacia a una final y un tercer lugar mundialista. En 2026 tendrá 40 años, y aunque su talento sigue intacto, el propio mediocampista ha reconocido que se acerca el final. Su liderazgo, visión y elegancia dejarán un vacío enorme en la selección balcánica.

Robert Lewandowski, de Polonia: El delantero polaco ha sido uno de los goleadores más consistentes de su época. Para 2026 tendrá 38 años y todo apunta a que será su última aparición en una Copa del Mundo. Polonia depende de él, pero también sabe que el tiempo del relevo ha llegado.

Neymar Jr., deBrasil: Aunque todavía tiene fútbol para rato, Neymar llegará a 2026 con 34 años y, por sus constantes lesiones, muchos especialistas creen que será su último Mundial. Ha vivido entre luces y sombras, pero su calidad técnica y carisma lo convierten en un protagonista inevitable.

Antoine Griezmann, de Francia: Con 35 años en 2026, Griezmann seguirá siendo un líder francés, pero ya no con la frescura de sus mejores años. Campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, el “Principito” dejó huella como creador, goleador y hombre de sacrificio.

James Rodríguez, de Colombia: James llegará a 2026 con 35 años, una edad todavía competitiva, pero marcada por lesiones intermitentes y pasos irregulares en clubes. Aun así, su talento es incuestionable y Colombia sigue dependiendo de su calidad. Todo apunta a que, si Colombia clasifica, será su último baile en un Mundial.

El máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana llegará a 2026 con 36 años. Su presencia ha sido determinante en cada eliminatoria y Mundial que ha disputado, incluido Qatar 2022 donde marcó todos los goles de Ecuador. Aunque mantiene un físico admirable, la edad y el ritmo de competencia hacen pensar que el Mundial de Norteamérica será su último gran torneo internacional. Su liderazgo, experiencia y capacidad para aparecer en momentos clave lo convierten en una figura indispensable… pero también en un referente que se aproxima al cierre de su ciclo mundialista.

Guillermo Ochoa, de México: Ochoa se ha convertido en un símbolo tricolor desde su debut en 2006. Si participa en 2026, será su sexto Mundial. Con 41 años, todo apunta a que será su despedida. Aún con dudas sobre su continuidad en el arco titular, su veteranía y experiencia son indiscutibles.

Falla preventa del amistoso México vs Portugal ante colapso de boletera

Luego de que se confirmara que que México se enfrentará a Portugal, con sus estrellas Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernandes, como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026, el día 26 de marzo del año próximo en la reinuauguración del Estadio Azteca, despertó la fiebre de mexicano por ver a la estrella del futbol mundial.

La venta de boletos a través de la boletera oficial del evento, Fanki, que fue programada para la mañana de este miércoles 10 de diciembre, sin embargo, la plataforma cayó a tan sólo media hora antes de que la venta comenzara.

Miles de aficionados que madrugaron para poder asegurar los boletos del partido amistoso entre México y Portugal se toparon con un gran problema inesperado: Fanki, la plataforma encargada de la venta, colapsó justo al momento de abrir la preventa.

Minutos antes de las 09:00 horas, cuando iniciaría la fase exclusiva para clientes Banorte, la página web dejó de funcionar. Miles de usuarios vieron un mensaje desalentador: “503 Service Temporarily Unavailable”.

El fallo frustró la primera ventana de compra, que había causado enorme expectativa por la relevancia del encuentro. Muchos ya estaban preparados para pagar entre 500 y 9 mil pesos, pero quedaron varados sin poder entrar al sistema.

Hasta ahora, ni Fanki ni la Selección Mexicana han dado alguna explicación. Aunque se prevé que el problema se resuelva pronto para que los aficionados puedan continuar con la compra.

La elección de la plataforma web de Fanki como boletera oficial para adquirir los boletos de México contrs Portugal buscaba centralizar la distribución de entradas y dar orden a la altísima demanda esperada.

La plataforma, que opera con registro previo, también había ofrecido facilidades de pago a cinco o 10 meses sin intereses con tarjetas participantes.

La preventa bancaria para adquirir los boletos se realizará de los días 10 al 12 de diciembre de 2025, con prioridad para clientes de Banorte. Sin embargo, la caída del sistema justo al arranque dejó dudas entre los usuarios sobre la capacidad de Fanki para atender un evento de esta magnitud.

El amistoso entre México y Portugal será uno de los partidos más destacados en la agenda tricolor de cara al Mundial 2026.