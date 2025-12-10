El IMSS refuerza políticas de integridad y ética pública durante Reunión Nacional de Titulares 2025

Dignificar el servicio público, meta prioritaria

En el marco de la Reunión Nacional de Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) realizada en el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec, se llevó a cabo vía remota la Conferencia Magistral Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por el director general del Instituto, Zoé Robledo, y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.

El director general del Seguro Social destacó que dignificar el servicio público ha sido una meta prioritaria en los últimos siete años, con avances como el cumplimiento de 100% en declaraciones patrimoniales y procesos internos más transparentes.

Señaló que la integridad institucional es esencial para fortalecer la vida democrática y elevar la calidad de la atención que el IMSS brinda a millones de mexicanas y mexicanos cada día.

Posteriormente, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro destacó que la integridad es un principio indispensable del servicio público, vinculada a la ética, la responsabilidad y la congruencia entre el deber ser y el actuar cotidiano.

Subrayó que la Administración Pública debe conducirse con honestidad y humanismo, y que la prevención es el camino más efectivo para combatir actos de corrupción y conductas indebidas.

Durante su intervención, expuso los elementos centrales del nuevo Código de Ética e Integridad para el Buen Gobierno, publicado el 18 de noviembre, el cual incorpora definiciones

explícitas sobre acoso, hostigamiento, conflictos de interés, ética digital y mecanismos de denuncia más eficaces. Señaló que la educación, la cultura institucional y los estímulos positivos son claves para fortalecer la confianza ciudadana.

Asimismo, la secretaria enfatizó que el sector salud enfrenta retos particulares, por lo que es necesario homologar protocolos, reforzar los comités de ética y establecer mecanismos que garanticen espacios seguros, especialmente para residentes, personal médico y usuarios de los servicios. Añadió que la integridad no sólo mejora la gestión pública, sino que impacta directamente en la calidad de vida de la población.