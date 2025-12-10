A cien días de iniciar su mandato, la SCJN se acoge a la sombra de la 4T

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

En su breve periodo de vigencia, la denominada Suprema Corte del Acordeón ha cometido varios errores garrafales que violan algunos de los principios fundamentales del Derecho, ya aprendió el recurso favorito de la llamada Cuarta Transformación: culpar de todo a los gobiernos del pasado.

Además, para que sus denuncias alcancen más impacto, los ministros del máximo (por desgracia) tribunal del país recurren a otro subterfugio de probado éxito en el actual régimen, presentar informes ante públicos cautivos que no se atreven contradecirlos y que tal vez ni los entienden.

A poco más de tres meses de haber iniciado labores, ya que rindió protesta el reciente 1 septiembre, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien se organizó una sesión solemne con presencia de los integrantes de los principales organismos del nuevo Poder Judicial para presentar su primer informe que no puede ser anual, pero que se justifica por haber cumplido sus primeros 100 días.

En efecto, como expone un comunicado oficial del máximo tribunal, se trató de la sesión solemne conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y del Órgano de Administración Judicial (OAJ),

Para dejar en claro su cercanía con el gobierno encargado de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, en la ceremonia estuvo como representante presidencial la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así como integrantes del Poder Legislativo, todos vinculados a la 4T, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, y el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. No, la presidenta de este último órgano legislativo, Kenia López Rabadán no fue convocada, pues ella es parte de la repudiada oposición, milita en el PAN.

Con toda la evidencia de que “todo se los deben a su mánager”, el autor y divulgador de los acordeones que les dieron los escasos votos para convertirse de miembros del máximo tribunal del país se atrevió a expresar una supuesta autonomía al expresar que “la única lealtad es hacia la Constitución y hacia el pueblo de México”.

Para recalcar esa “independencia”, el denominado ministro presidente sostuvo que la Nueva SCJN trabaja bajo un eje central: construir una justicia real, verdadera y cercana al pueblo de México.

Marcada esa supuesta distancia respecto del Poder Ejecutivo Federal, Aguilar Ortiz la emprendió contra el pasado, en particular contra

Sus antecesores en ese máximo tribunal. Aseguró que en la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no existe la época en la que ministros servían a una cúpula de manera fiel a sus intereses.

No, no aclaró de qué cúpula se trata, ni de quienes son sus integrantes, pero continuó con sus diatribas contra la Suprema Corte y todo el Poder Judicial que fueron arrasados por la ilegal mayoría calificada de Morena y sus rémoras del PT y PVEM en el Congreso de la Unión.

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró Aguilar, está convencida y decidida a marcar una verdadera diferencia. No llegó para mantener la inercia, la misma lógica ni los mismos ritmos: llegó para cumplir el mandato de transformar y permear a todo el Poder Judicial, y para construir una justicia que alcance a todas las personas.

“Una justicia que escuche al pueblo nunca será selectiva, parcial ni cupular”, afirmó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz al rendir su primer informe de actividades.

Con gran desparpajo, el ministro surgido de los acordeones, al cumplir los primeros 100 días, subrayó, sin rubor, que “la independencia judicial es un elemento esencial para la estabilidad del país”, y enfatizó que una justicia independiente genera confianza social y económica, permite resolver los conflictos de manera pacífica y contribuye a la convivencia democrática”.

Enseguida, recordó el que fue el primer acto (teatral) por el cual los actuales ministros presumen haber recibido el beneplácito del “pueblo” al que tanto alude la llamada Cuarta Transformación.

Señaló que el bastón de mando que recibieron los nuevos ministros al asumir funciones de parte de los pueblos indígenas simboliza la responsabilidad de hablar por quienes no pueden hacerlo, de defender a quienes no pueden defenderse y de escuchar y atender todas las voces, especialmente aquellas que históricamente han enfrentado exclusión, discriminación o falta de representación.

En ese anticipado informe, al cual asistieron también la titular de otro órgano “autónomo”, la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos; así como la presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores; Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, Aguilar Ortiz enunció los 10 pilares fundamentales que están “redefiniendo el nuevo rostro y corazón de la Corte”, de los cuales, los cuatro primeros son:

1. Justicia transformadora. Se está cambiando la forma en que debe concebirse la Corte y su función dentro de la sociedad. “Estamos imprimiendo una nueva dinámica de trabajo que fortalece su capacidad de resolución y su vinculación con el pueblo”, aseguró.

2. Justicia honesta y transparente. La apertura, publicidad y claridad en la información fortalecen una relación más directa con la sociedad.

3. Justicia cercana al pueblo. La reapertura de las puertas de la Corte marcó un cambio sustantivo en su relación con la sociedad, dijo.

4. Justicia humanista, lo cual suena muy parecido al humanismo mexicano que pregona la 4T.

“Una justicia que escuche al pueblo, nunca será selectiva, parcial ni cupular”, expresó también el ministro presidente, quien enseguida sacó a relucir otro de los conceptos favoritos de la llamada Cuarta Transformación, la austeridad.

Destacó que la política de austeridad durante 2026 permitirá un ahorro de 661 millones de pesos

Además, destacó que la anterior Corte resolvía 1.6 asuntos por sesión y actualmente con la nueva Suprema Corte se resuelven 16.4 asuntos por sesión. “A los sectores políticos, económicos y sociales de México deseamos enviar un mensaje claro y sereno: pueden contar con una Suprema Corte firme, estable y responsable. Una Corte que decide con rigor jurídico, que ofrece certidumbre en tiempos de cambio y que ejerce su autonomía con profundidad democrática”, dijo el ministro presidente.

Pero esta supuesta celeridad de la Suprema Corte para atender las demandas ciudadana no es completa ni satisfactoria.

Al mismo tiempo, en medio de procesos acelerados pues está muy cercana la fecha del inicio de las vacaciones de los legisladores federales, en comisiones del Senado se revisaron reformas tendientes a acelerar la solución de los juicios.

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en materia de plazos jurisdiccionales, así como una minuta para modificar diversos artículos del Código Penal Federal, relativa a delitos medioambientales.

El primer dictamen obtuvo 10 votos a favor y cinco en contra de la Comisión de Justicia, que preside el senador Javier Corral Jurado; y 11 votos a favor y tres en contra de la Comisión de Estudios Legislativos, presidida por el senador Enrique Inzunza Cázarez. Una vez avalado se remitió a la Mesa Directiva.

Es de aclarar que el proceso legislativo no está concluido y seguramente estos asuntos quedarán pendientes para el siguiente periodo legislativo, a iniciarse el primer día de febrero. Las sesiones de la actual fase deberán terminar a más tardar el cercano día 15, pero es de tomar en cuenta que la Cámara de Diputados ya dio por terminadas sus labores del presente año y los senadores no desean quedarse atrás.

A pesar de que el dictamen se aprobó en lo general, diversos legisladores anticiparon que presentarán reservas para cuando el tema se desahogue en el Pleno.

Por lo demás, ni una alusión al fallido intento de la actual Suprema Corte de reabrir casos que ya fueron juzgados. Es de recordar que la misma presidenta Sheinbaum se manifestó en contra de esa violación a los principios del derecho.