La Risa Mañanera despide su primera temporada

Con invitados de lujo en el Teatro Wilberto Cantón

A cargo de Tamara Henaine como Claudita y Herson Andrade como Trumpetas

El espectáculo La Risa Mañanera concluye su primera temporada teatral en la Ciudad de México con tres funciones especiales que prometen risas y polémica. Tras un año exitoso en el Teatro SOGEM, Wilberto Cantón, la producción dirigida por Vicente Torres y con libreto de Lalo Tepichin se despide del público con la participación de reconocidos comediantes nacionales.

Los protagonistas habituales, Tamara Henaine en el papel de Claudita y Herson Andrade como Trumpetas, han generado gran controversia por la sátira política que encarnan, al recrear con humor y agudeza a dos de los presidentes más polémicos del momento. Su interpretación ha sido el eje del montaje, que mezcla crítica social con comedia popular.

Para cerrar con broche de oro, la producción Coco Entertainment, encabezada por Aldo López y Dulce López, anunció la incorporación de tres figuras de la comedia mexicana como invitados especiales. Cada uno se presentará en una función distinta:

Javier Carranza “El Costeño”, el viernes 12 de diciembre a las 9:30 pm.

Lalo España, en su icónico personaje de Doña Margara, el viernes 19 de diciembre a las 9:30 pm.

Edson Zúñiga “El Norteño”, quien cerrará la temporada el viernes 26 de diciembre a las 8:30 pm, en una función única.

Estos “intrusos” se sumarán a la dinámica del espectáculo, interactuando con Claudita y Trumpetas para ofrecer al público un cierre cargado de humor, improvisación y sátira política.

La cita es en el Teatro SOGEM, Wilberto Cantón, ubicado en José Velasco 59, San José Insurgentes, Benito Juárez, CDMX, donde se espera lleno total en las últimas tres funciones de la temporada 2025.

Con esta programación, La Risa Mañanera reafirma su lugar como una de las propuestas más frescas y provocadoras de la cartelera capitalina, combinando talento actoral, crítica social y la participación de algunos de los comediantes más queridos del país.

Para cerrar con broche de oro, la producción Coco Entertainment, encabezada por Aldo López y Dulce López, anunció la incorporación de tres figuras de la comedia mexicana como invitados especiales: Javier Carranza “El Costeño”, Lalo España y Edson Zúñiga “El Norteño”.