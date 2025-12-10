Un día sí y otro también

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Como era de esperarse, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, nuevos aranceles para mercancías procedentes de China y otros países, principalmente de Asia, sin tratado comercial con México.

El argumento fue el de proteger a la industria nacional dentro de la política del Plan México para sustituir importaciones y fortalecer la posición de nuestro país ante la revisión del T-MEC el próximo año; sin embargo, la realidad es que todo esto obedece a las presiones de Donald Trump para bloquear a China como su competencia comercial.

Las modificaciones arancelarias, ya aprobadas por los diputados y próximas a hacerlo los senadores, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Abarcan mil 463 fracciones de 17 sectores, entre ellos autopartes, textiles, acero, juguetes, electrodomésticos y otros.

La sumisión a la voluntad de Washington no sólo apoyará a los productores del vecino país, sino que también afectará a los consumidores mexicanos con un incremento de precios en la serie de productos afectados por la elevación de aranceles, lo cual impactará la inflación, ya muy presionada desde este mes de noviembre al llegar al 3.8 por ciento.

Además, las presiones de Trump no se reducen a la imposición de aranceles a productos asiáticos, sino que involucran una amplia gama de temas binacionales como el de las cuotas de agua en la frontera norte, que podría perjudicar severamente a los productores mexicanos o incluso afectar a toda la exportación nacional a Estados Unidos con el incremento de aranceles del 5 por ciento, como ya se amenaza.

No hay ni para dónde hacerse frente al intempestivo Trump, que un día amaga con una cosa y al otro con otra, como ahora lo hace también con las aguas residuales que dice son un peligro para su país en la frontera común.

¿Hasta dónde se podrá soportar tanta imposición y presiones comerciales, políticas, sociales, migratorias y de seguridad pública?

Susurros

El 2026 se presenta como un año difícil en lo económico tras un exiguo crecimiento en este año de alrededor de medio punto porcentual y una proyección de sólo uno por ciento de alza para el siguiente.

Las condiciones para la inversión privada no son las mejores por la inestabilidad comercial con Estados Unidos, el incremento de las tasas impositivas a nivel federal y estatal y las dificultades que enfrentarán las pymes y mipymes que tendrán que hacer frente a un aumento del 13 por ciento en los salarios mínimos que cumplen la mayoría de su planta laboral. Muchos riesgos.

