Destinan 129 mil 139 mdp en modernización aeroportuaria en este sexenio

Inversión para hacer aeropuertos saludables

Parte de estas acciones es para recibir a alrededor de 5.5 millones de turistas por el Mundial 2026

El gobierno de México a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que durante este sexenio se invertirán 129 mil 139 mdp en infraestructura aeroportuaria.

Tan sólo durante 2025 se destinaron 36 mil 503 millones de pesos para los 62 aeropuertos del país, dinero proveniente de la federación y de la iniciativa privada.

El ejercicio de estos recursos contempla la ampliación y modernización de la infraestructura de 10 aeropuertos: Puerto Escondido, Tepic, Monterrey (en la terminal), Guadalajara (nueva terminal), y Ciudad de México (reforzamiento y rehabilitación).

Además, se intervendrán las terminales aéreas de Puerto Vallarta (operación nueva terminal), Cancún (ampliación de Terminal 1), Tijuana (ampliación del edificio terminal), Mérida (ampliación de edificio terminal) y Chihuahua (remodelación de pistas).

Cabe resaltar que, en los últimos años, nueve aerolíneas nacionales y 55 internacionales han registrado constantes crecimientos, tanto en el servicio de pasajeros como de carga.

Hasta septiembre de 2025 la demanda de usuarios se elevó 23 por ciento en la Ciudad de México; 16 por ciento, en Cancún; 10 por ciento, en Guadalajara; ocho por ciento, en Monterrey y siete por ciento, en Tijuana.

Desde 2014 el número de viajeros en México ha ido en incremento: 2014, 110.9 millones; 2015, 113.6; 2016, 126; 2017, 136.7; 2018, 148.6; y 2019, 157.5 millones.

En el 2020, el traslado descendió a 77.7 millones de pasajeros (esta cifra obedeció a la pandemia de COVID-19, situación que se registró en todo el mundo); 2021, 127.5; 2022, 167.2 millones; 2023, 186.6; 2024, 186.5; y en 2025, hasta el mes de septiembre se reportaron 142 millones de usuarios.

En cuanto al transporte de carga, en el país, el servicio lo brindan cuatro aerolíneas nacionales y 43 internacionales. En el último año (hasta septiembre de 2025) los aeropuertos registran los siguientes aumentos en la demanda: 32 por ciento Santa Lucía, 21 por ciento Ciudad de México, 15 por ciento Guadalajara, siete por ciento Querétaro y seis por ciento Monterrey.

El incremento por años ha sido constante: 2014, 766 mil toneladas; 2015, 822 mil; 2016, 873 mil; 2017, 969 mil; 2018, un millón 55 mil; y 2019, un millón 25 mil.

Además, parte de esta modernización aeroportuaria que emprende el gobierno de México, a través de la SICT, es para recibir a alrededor de 5.5 millones de turistas que visitarán el país por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre junio y julio del próximo año.

De dónde salen los recursos

La inversión pública, conformada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), será de 22 mil 749 millones de pesos en el sexenio, de los cuales 8 mil 491 millones se ejercerán en 2025.

Adicionalmente, la inversión privada, integrada por Aeropuertos del Sureste (ASUR), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), alcanzará los 102,587 millones de pesos en el sexenio y 20,936 millones de pesos en 2025.

Finalmente, la inversión mixta, que comprende a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano (GATM), será de 7 mil 179 millones de pesos durante el sexenio y 4 mil 301 millones de pesos en 2025.

Trabajos en el AICM

En la Terminal 1, se concluyó la remodelación del módulo 11, que abarca las puertas 29 a 36 del área de vuelos internacionales. Esta zona ya luce el nuevo diseño del aeropuerto, con acabados de madera, iluminación moderna y pantallas digitales.

Otra de las áreas en progreso es el módulo 5, entre las puertas 25 y 28, donde se retiraron locales comerciales —entre ellos un Maison Kaiser— para ampliar los pasillos y facilitar el tránsito de pasajeros.

En la Terminal 2, se completaron los pasillos ambulatorios y la glorieta vehicular, que ahora exhibe una réplica gigante del balón oficial del Mundial 2026.

El objetivo es tener el aeropuerto operando al 80% de avance para mayo de 2026, con las principales áreas de tránsito y atención al público completamente habilitadas.

Después del torneo, en agosto, se retomarán las obras restantes, incluyendo oficinas, bodegas y espacios administrativos, hasta concluir en diciembre.

Renovación del Aeropuerto Internacional de Cancún

El Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) figura entre las 62 terminales aéreas del país que recibirán una inversión millonaria por parte del gobierno federal como parte de los preparativos para la Copa Mundial de Futbol 2026.

En este contexto, el AIC se ha consolidado como uno de los puntos de mayor movilidad turística y comercial, lo que justifica su inclusión entre las terminales que recibirán mayores mejoras.

La SICT subrayó que estas obras no solo responden a la planeación del Mundial, sino también al compromiso de impulsar una aviación segura y moderna. En este contexto, el Aeropuerto Internacional de Cancún se perfila como una de las terminales más relevantes dentro de la estrategia federal para posicionar a México como un destino logístico y turístico de primer nivel.