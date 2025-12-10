Siddhartha anuncia concierto en el Domo de Cobre

¡Doble dosis!

4 DE SEPTIEMBRE – PALACIO DE LOS DEPORTES

Preventa Banamex: 11 de diciembre, 11:00 a.m.

Después de agotar las entradas para su concierto en el Auditorio Nacional, el icónico cantante llegará ahora al Palacio de los Deportes el 4 de septiembre, donde deleitará a sus seguidores con el repertorio que lo ha consolidado como una de las figuras más queridas del indie latino, además de presentar los nuevos tracks que definirán su próxima producción. Siddhartha regresa a este recinto luego de cuatro años, tras haber logrado dos sold out históricos en 2022, marcando así un nuevo capítulo en su crecimiento artístico y un esperado reencuentro con el público que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

Tú y Yo y Tú: Una Dulce Invasión de Sentimientos

Después de una serie de shows exitosos y un año lleno de actividad, Siddhartha está preparando lo que será su nueva producción, de la cual ya podemos disfrutar dos temas por adelantado: “Tú y Yo y Tú” y “Abrázame”. Estas dos canciones expresan un estilo único y profundizan en los sentimientos y el amor. Son temas envolventes y emotivos que reflejan el sello particular del cantante.

Jorge Siddhartha González Ibarra es un músico, productor, compositor y cantante mexicano, cuyo estilo se mueve con soltura entre el indie rock, folk rock y pop alternativo. Sus inicios son fascinantes: en su infancia mostró interés por la batería, llegando a ser el baterista de la banda mexicana Zoé entre 2005 y 2006. Su talento lo llevó a ganar el premio Indie-O Music Awards por su álbum El Vuelo Del Pez. Su trayectoria en solitario es sólida, con seis discos: Why You? (nominado a los premios Grammy Latinos), Náufrago, El Vuelo Del Pez, Únicos, Memoria Futuro (también nominado a los Grammy Latinos) y 00:00, uno de sus temas más emblemáticos.

Si quieres ser de los primeros en escuchar el material inédito del artista y disfrutar de una noche de conexión pura con canciones que ya son himnos, tienes que estar en el Palacio de los Deportes. ¡Corre por tus boletos y sé parte de esta nueva era musical de Siddhartha!