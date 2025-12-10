“TULANCINGO EXTRAORDINARIO”: LA SERIE

, QUE REVELA LA RIQUEZA GASTRONÓMICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO HIDALGUENSE POR ROKU TV.

La serie documental Tulancingo Extraordinario tendrá su estreno oficial a principios del 2026 a través de Roku, para posteriormente llegar a otras plataformas digitales. La producción, realizada por Universo Films en colaboración con el Gobierno Municipal de Tulancingo de Bravo, busca mostrar la esencia del municipio hidalguense a través de una narrativa visual cuidada y profundamente humana. El proyecto está dirigido por el cineasta Roberto Flores.

El proyecto está conformado por cinco capítulos que retratan a Tulancingo como un destino que no solo se visita, sino que se experimenta. Cada episodio funciona como una ventana a sus sabores, paisajes, tradiciones y al carácter hospitalario de su gente.

Uno de los aspectos más destacados es la barbacoa, reconocida nacionalmente por su preparación ancestral y considerada entre las mejores del país. La serie presenta este platillo como un ritual que combina el conocimiento heredado, la cocción lenta y el vínculo profundo entre fuego y tierra. También exhibe restaurantes innovadores y propuestas culinarias de autor que fusionan la tradición local con técnicas contemporáneas.

El documental incluye un recorrido por sitios emblemáticos como el mercado municipal, la Catedral Metropolitana, el Parque La Floresta y el Museo del Ferrocarril. Uno de los momentos más impactantes es la visita a Huapalcalco, zona arqueológica cuya imponente belleza y carga histórica sorprenden incluso a espectadores familiarizados con destinos culturales de México.

La dirección de Tulancingo Extraordinario está a cargo de Roberto Flores, realizador con más de dos décadas de trayectoria en cine y televisión. Ha dirigido alrededor de dieciséis largometrajes, entre ellos Esquizofrenia, su trabajo más reciente. En televisión, ha estado al frente de reconocidas telenovelas de TV Azteca como Eternamente Tuya, Pobre Diabla y A Corazón Abierto. Su carrera se ha desarrollado tanto en México como en el extranjero, participando en producciones en España, Venezuela, Estados Unidos y Argentina, donde produjo la exitosa telenovela El Frijolito. Este recorrido internacional ha enriquecido su mirada cinematográfica y su capacidad narrativa, presentes en cada capítulo de la serie.

Tras el éxito de su primera entrega, Tulancingo Extraordinario prepara ya una segunda temporada de cinco episodios adicionales, que buscará continuar mostrando la esencia del municipio desde nuevas perspectivas.

La serie es una invitación directa a descubrir Tulancingo: un destino que, más que mirarse, se vive.