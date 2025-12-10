Edificio de Rectoría de la UAEMéx reabre sus puertas a la vida cultural

Con puesta en escena

En el marco de la pastorela “Dominico ¡Hay un perro en el pesebre!, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado anunció una oferta cultural renovada para 2026

Toluca, Méx.- Tras varios meses de pausa, el Edificio Histórico de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México reactivó su vida cultural, con la presentación de la puesta en escena Dominico ¡Hay un perro en el pesebre!, en el Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”.

Ante integrantes de la comunidad verde y oro y público en general, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, destacó la importancia de retomar estas actividades para recuperar el sentido colectivo de las y los universitarios, donde la oferta cultural —dijo— es indispensable para avanzar en la transformación universitaria.

“Como lo comprometimos, este espacio será de puertas abiertas y siempre estará dispuesto para el disfrute y aprovechamiento de la comunidad auriverde y de la sociedad mexiquense en general”, expresó.

Zarza Delgado adelantó que, a inicios del próximo año, se presentará una oferta cultural renovada y amplia, diseñada para cubrir todos los espacios universitarios. Además, invitó a la comunidad a redoblar esfuerzos para seguir construyendo una universidad que se fortalezca en la diversidad y consolide la escucha activa, el diálogo, la inclusión, la cercanía y el progresismo.

Por su parte, el director de la Compañía Universitaria de Teatro, Juan Carlos Embriz Gonzaga, subrayó que las actividades culturales son fundamentales para la institución, pues fortalecen la identidad institucional y generan espacios para la expresión y el encuentro.

Con esta reapertura, la UAEMéx reafirma su vocación cultural y el papel del Edificio Histórico de Rectoría como un punto de encuentro para la creatividad, el diálogo y la vida universitaria.