Inauguran muestra que preserva la memoria del movimiento estudiantil de 2025

Toluca, Méx. – 9 de diciembre de 2025.* Como parte de las acciones encaminadas a la preservación de la memoria del movimiento estudiantil de 2025 y en reconocimiento a los movimientos estudiantiles legítimos e históricos que han impulsado transformaciones dentro de la institución, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inauguró la muestra fotográfica “Iconoclasia. Trazos de la resistencia universitaria”, instalada en el Corredor Cultural Universitario.

En representación de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, destacó que esta exposición es una dinámica viva y en permanente construcción. La integran 60 imágenes seleccionadas de un archivo de más de mil 600 fotografías, tomadas en diversos espacios universitarios intervenidos durante el movimiento estudiantil que se ha mantenido desde abril de 2025.

Ortega Salgado señaló que la muestra forma parte de los compromisos asumidos entre la Secretaría de Identidad y Cultura y las organizaciones estudiantiles para dar cauce a diversas iniciativas que reconocen sus demandas. Entre ellas, la creación de una galería virtual gratuita y abierta al público, que reunirá tanto las imágenes expuestas como las aportadas por estudiantes, y el desarrollo de una sala representativa del movimiento dentro del Edificio de Rectoría.

La servidora universitaria expresó que las fotografías exhibidas son la voz visual de alumnas y alumnos: un acto de consciencia, afirmación y búsqueda de cambios profundos para una comunidad que exige poner límites a lo inaceptable.

“El movimiento estudiantil reivindica, exige y reclama necesidades justas y legítimas. Sus integrantes actúan como una fuerza social que reafirma el sentido de pertenencia y demuestra el valor necesario para defender un futuro más equitativo y justo”, subrayó.

Enfatizó también que la intervención y apropiación de la muestra por parte del estudiantado representa una oportunidad para fortalecer el diálogo y la cercanía permanente entre la administración y la comunidad universitaria, reflejo —dijo— de una gestión dispuesta a ser verdadera, cercana e incluyente.

La secretaria de Identidad y Cultura recalcó que las imágenes expuestas constituyen no sólo un fragmento de la historia reciente de la institución, sino un registro vivo de las demandas por construir entornos honestos, pacíficos e íntegros, en beneficio del sector que constituye el corazón de la UAEMéx.

Esta memoria visual, afirmó, expresa la libertad, la fuerza y los valores de un estudiantado que impulsa un cambio histórico. “Las imágenes son ceniza y fuego: hablan de rabia, destrucción, memoria viva y dolor, pero también de un movimiento digno, honrado e inquebrantable en su búsqueda de justicia universitaria”, añadió.

Finalmente, Cynthia Ortega Salgado invitó a la comunidad universitaria a compartir material visual que enriquezca las memorias auriverdes, a través del correo sidentidadyc@uaemex.mx.