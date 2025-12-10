¿María Corina Machado describió nuestros destinos nacionales paralelos?

A la expectación por su presencia incierta, prosiguió un relato que en mucho nos queda a los mexicanos de hoy.

María Corina Machado, finalmente, no pudo llegar ayer a Oslo a recibir personalmente el Premio Nobel de La Paz 2025. Pero al recibirlo en su lugar, su hija Ana Corina Sosa Machado nos entregó un texto de aceptación en que la luchadora social venezolana nos deja a los mexicanos y a otros pueblos latinoamericanos -agobiados por el populismo- una fuerte advertencia y lección.

Luego de relatar el origen y la construcción de Venezuela como una nación democrática, dice:

“Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Es una decisión personal, consciente, cuya práctica cotidiana moldea una ética ciudadana que debe renovarse cada día.

“La concentración total de la renta petrolera en manos del Estado generó incentivos perversos y le dio al poder gubernamental un control inmenso sobre la sociedad, que terminó traduciéndose en privilegios, clientelismo y corrupción.

“Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente, y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de derecho.

“Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia: violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad.

“La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter. Se repartieron lavadoras y neveras en televisión nacional a familias que vivían sobre pisos de tierra, no como símbolo de progreso, sino como espectáculo. Apartamentos destinados a la vivienda social se entregaban a unos pocos como recompensa condicionada a la obediencia.

“Y entonces llegó la ruina: una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Nos lo arrebataron todo.

“El dinero del petróleo se convirtió en un arma para comprar lealtades en el exterior, mientras el Estado se fusionaba con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales.

“La economía colapsó más de un ochenta por ciento, la pobreza superó el ochenta y seis por ciento, y nueve millones de venezolanos se vieron obligados a huir.

“No son solo cifras; son heridas abiertas.

“Pero más profundo y corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos: por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio.

“Han sido casi tres décadas de lucha contra una dictadura brutal, y lo hemos intentado todo: diálogos traicionados, protestas multitudinarias reprimidas, elecciones manipuladas. La esperanza se derrumbó, y con ella se fue apagando la fe en que algo pudiera cambiar. La posibilidad de un cambio se volvió una ingenuidad o una locura”.

“Sin recursos, sin publicidad y sin medios de comunicación dispuestos a mencionar nuestros nombres, avanzamos armados únicamente de convicción. El boca a boca se convirtió en nuestra red de esperanza y se extendió más rápido que cualquier campaña, porque el deseo de libertad seguía vivo dentro de nosotros.

“La migración forzada, que buscaba fracturarnos, terminó uniéndonos en torno a un propósito sagrado: reunir a nuestras familias en nuestra tierra.

“Muchos abuelos me confesaron que su mayor miedo era morir sin conocer a sus nietos que vivían en el exterior. Niñas, con voces demasiado tenues para tanto dolor, me pedían que trajera de vuelta a sus madres y hermanos dispersos por el mundo. Nuestro dolor se unió en un solo latido: traer a nuestros hijos de regreso a casa”.

El relato es largo como lo ha sido esta historia de sometimiento venezolano que inició en 1999, con Hugo Chávez, y que hoy, 28 años después, continúa Nicolás Maduro.

Un relato que se nos asemeja en mucho en estos momentos. Mucho de lo descrito aquí por María Corina Machado es ya realidad en México.

¿Cuánto de esto nos espera todavía? ¿podremos todavía superar este destino?

Adán Augusto prefiere a AMLO por sobre Claudia

Al repartir 17 mil libros de AMLO entre su bancada, Adán Augusto López se ratificó como el representante y principal aliado del ex presidente.

Este reparto no ocurrió con tal contundencia y volumen con Diario de una transición histórica, libro de Claudia Sheinbaum, publicado por la mandataria a finales de octubre de 2025. Ni de broma.

Sin duda, el mensaje del líder de las mayorías oficialistas en el Senado hoy es ese, reforzar que él es el más cercano al ex presidente y que por eso no ha sido ni será desaforado ni enjuiciado por lo de La Barredora, ni por la red de huachicol fiscal ni por todo lo demás que se le imputa.

¿Alguna duda?

