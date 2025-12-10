¿Qué hay detrás del caso Duarte?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La soterrada lucha por el poder en Chihuahua consiguió el trofeo que posiciona mejor a uno de los grupos en disputa, el que se considera está detrás del caso del ex gobernador César Duarte.

No es novedoso que las sucesiones de todo tipo enfrentan a amigos, socios y familiares en la búsqueda del poder político.

Querétaro es uno de los mejores ejemplos de lo anterior, donde un personaje político bien identificado con la población, Fernando Ortiz Arana, enfrentó a su hermano mayor, José en las urnas, dando como resultado la derrota de Fernando y José y el triunfo de un tercero, Ignacio Loyola Vera.

Esa situación se presenta ahora en Chihuahua, donde la alianza tejida desde hace más de una década entre la actual gobernadora, Maru Campos, y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sufrió un grave contratiempo.

Se sabe que en 2015, ambos personajes militaban en el mismo partido y querían impedir que Javier Corral fuese nominado por Acción Nacional al gobierno estatal, por lo que buscaron el respaldo del entonces gobernador César Duarte para frenarlo.

Incluso se dice que la candidatura de Pérez Cuéllar al gobierno estatal por Movimiento Ciudadano fue financiada desde el gobierno estatal.

El triunvirato de Duarte, Campos y Pérez Cuéllar no fue capaz de malograr la victoria conseguida en las urnas por Corral, por lo que éste desde el inicio de su gobierno inició la cacería contra su antecesor.

Tardó mucho en lograr su cometido, pero finalmente lo alcanzó y César Duarte fue extraditado de Estados Unidos, donde se había refugiado y recluido en prisión.

Hace poco más de un año César Duarte consiguió la prisión domiciliaria y Campos y Pérez Cuéllar refrendaron su alianza, con el propósito de apoyar la nominación de Cruz Pérez Cuéllar al gobierno estatal, bajo los colores de Morena.

Durante su gobierno, Maru Campos logró enderezar sendas órdenes de aprehensión en contra de su antecesor Javier Corral, lo que estuvieron a punto de cumplimentar antes de que tomara posesión como senador y con ello consiguiera la inmunidad que proporciona el fuero.

Hoy, Corral despacha como senador y estableció una alianza con la senadora Andrea Chávez, para impedir que Pérez Cuéllar logre la candidatura de Morena al gobierno del estado de Chihuahua.

La disputa por la nominación en Chihuahua del poderoso Movimiento de Regeneración Nacional se calienta y ninguno de los dos grupos está dispuesto a ceder el lugar.

Sin embargo, en la estrategia, el grupo de los senadores Corral y Chávez toma la delantera y se afianzará aún más con la eventual condena al ex gobernador César Duarte.

Claro que lo de César Duarte no es solamente una venganza personal de Javier Corral sino que el gobernador fue ampliamente conocido por sus abusos durante su administración y la súbita fortuna acumulada durante su ejercicio sexenal.

*********

Se juntan los casos judiciales de ex gobernadores priistas y panistas. El nombre de Ney Manuel González se suma a los de César Duarte y Javier Duarte en prisión y de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ney ya fue localizado en el extranjero y se solicitó su extradición, por lo que se espera que en breve sea compañero de celda de su sucesor Roberto Sandoval, quien actualmente se encuentra preso.

