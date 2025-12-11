Cancún registra en noviembre una baja en la inflación, reporta el Inegi

Disminución en índice de precios

La reducción estuvo vinculada a ajustes en productos agroalimentarios y servicios turísticos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Cancún registró una baja en la inflación durante noviembre de 2025, mientras que Mérida se mantuvo estable, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi informó que la inflación general anual en México se ubicó en 3.80% durante noviembre de 2025, cifra superior a la registrada en octubre, pero dentro de un rango considerado moderado. Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme en todas las ciudades: Cancún mostró una disminución en el índice de precios, mientras que Mérida mantuvo estabilidad, sin variaciones significativas respecto al mes anterior.

Este contraste refleja cómo las dinámicas locales —como tarifas de electricidad, precios de alimentos y servicios— influyen en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En Cancún, la reducción estuvo vinculada principalmente a ajustes en productos agroalimentarios y servicios turísticos, mientras que en Mérida el equilibrio se mantuvo gracias a la estabilidad en tarifas y costos básicos.

En el caso de Cancún, la baja en la inflación se relacionó con:

-Descenso en precios de frutas y verduras, particularmente jitomate y aguacate.

-Ajustes en tarifas de electricidad, tras la conclusión del subsidio de verano en otras ciudades, lo que favoreció comparativamente a la región.

-Estabilidad en servicios turísticos, pese al inicio de la temporada alta, lo que evitó incrementos abruptos en hospedaje y transporte.

Estos factores permitieron que Cancún cerrara noviembre con un comportamiento más favorable que el promedio nacional.

Por su parte, Mérida se mantuvo estable, con variaciones mínimas en los precios de alimentos y servicios. La ciudad no registró incrementos significativos en tarifas de electricidad ni en productos básicos, lo que permitió conservar un nivel de inflación controlado.

La estabilidad en Mérida es relevante porque confirma la tendencia de la capital yucateca a mantener un entorno económico menos volátil, incluso en periodos de ajustes nacionales.

A nivel nacional, el reporte del Inegi destacó que el índice subyacente —que excluye energéticos y productos agropecuarios— aumentó 0.19% mensual, mientras que el no subyacente creció 2.28%, impulsado por variaciones en productos agroalimentarios.

Este comportamiento muestra que, aunque la inflación general se mantiene en niveles moderados, persisten presiones en algunos rubros, especialmente alimentos frescos y energéticos.

El pavo, protagonista de las fiestas decembrinas

El pavo sigue siendo el platillo central en las celebraciones de fin de año en México, y Quintana Roo no es la excepción. Con la llegada de diciembre, los supermercados han comenzado a ofrecer distintas presentaciones —fresco, congelado, ahumado y procesado— con precios que reflejan tanto la demanda estacional como los ajustes inflacionarios.

De acuerdo con reportes de tiendas de autoservicio, el pavo entero fresco se encuentra entre 109 y 119 pesos por kilo, mientras que las versiones ahumadas alcanzan entre 139 y 149 pesos por kilo. En contraste, cortes específicos como la pechuga o pierna de pavo procesada pueden llegar hasta 199 pesos por kilo, dependiendo de la marca y el punto de venta.

Estos precios implican que un pavo de 5 a 7 kilos, suficiente para una familia promedio, puede costar entre 600 y 1,000 pesos, dependiendo de la preparación elegida.

El precio del pavo en Quintana Roo está influido por varios factores:

– Inflación alimentaria nacional, que ha mantenido presión sobre productos básicos.

– Costos de importación, ya que gran parte del pavo consumido en México proviene de Estados Unidos.

– Demanda estacional, que incrementa en diciembre y genera ajustes en los supermercados.

A pesar de estas variables, los precios se mantienen relativamente estables respecto al año anterior, lo que da un respiro a las familias que buscan mantener la tradición sin comprometer demasiado su presupuesto.