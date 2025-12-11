Reportan mas casos de hipertensión secundaria en municipios más poblados

Puede causar la muerte en adultos y jóvenes

Es uno de los padecimientos más atendidos en clínicas públicas de la zona norte del estado

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La hipertensión secundaria registra un aumento en Quintana Roo, especialmente en municipios de alta densidad poblacional como Benito Juárez, Playa del Carmen, y Othón P. Blanco.

Médicos consultados explican que este tipo de hipertensión es causada por problemas renales, trastornos hormonales, apnea del sueño y consumo prolongado de ciertos medicamentos.

De acuerdo al sector salud en Quintana Roo, a diferencia de la hipertensión primaria, su origen es identificable y puede agravarse rápidamente.

El tratamiento no debe interrumpirse

Los especialistas advierten que esta condición sí puede causar la muerte, ya que incrementa el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal severo.

Médicos del Hospital General indican que el peligro aumenta cuando no se detecta a tiempo o cuando el tratamiento se interrumpe.

Las personas entre 40 y 65 años son las más propensas a desarrollarla, aunque hospitales de Cancún reportan casos crecientes en adultos jóvenes con sobrepeso, estrés crónico o antecedentes familiares.

La hipertensión secundaria es uno de los padecimientos más atendidos en clínicas públicas de la zona norte, donde médicos recomiendan revisiones periódicas ante la alta incidencia.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que 24.9 por ciento de los hombres y 26.1 por ciento de las mujeres padece de hipertensión arterial, que cada año ocasiona más de 50 mil fallecimientos.

La hipertensión arterial es el aumento de la presión de la sangre en las arterias debido a obesidad, sedentarismo, diabetes, consumo de tabaco, ingesta de alcohol en exceso, alimentación inadecuada, colesterol elevado, condición genética y étnica, uso de medicamentos de tipo esteroideo y anticonceptivos.

La retención de agua en el organismo, estrés, enfermedades renales y apnea del sueño también pueden causar que la presión arterial esté fuera de rango.