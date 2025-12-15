Aprueban presupuesto histórico para Cancún

Según la Encuesta de Viajeros Internacionales, en octubre de 2025 ingresaron al país 8 millones 297 mil 538 visitantes, 11.0 % mayor que en el mismo mes de 2024. De esta cantidad, 3 millones 740 mil 905 (45.1 %) fueron turistas internacionales —viajeras y viajeros residentes en el extranjero que pernoctaron en México—, ingresaron 0.4 % más que en octubre del año pasado, y 4 millones 556 mil 633 (54.9 %) fueron excursionistas —visitantes que no pernoctaron en su viaje.

En octubre pasado, las y los turistas de internación sumaron 2 millones 028 mil 167, un crecimiento de 4.6 % a tasa anual. Quienes ingresaron por vía aérea significaron 82.2 % de turistas de internación, 2.9 % más a tasa anual.

Por vía terrestre ingresaron 360 mil 100 (representaron 17.8 %): el número fue 13.3 % mayor en relación con el mismo mes de 2024.

En el décimo mes de 2025, las y los turistas fronterizos que ingresaron al país, en automóvil o a pie, fueron 1 millón 712 mil 738. La cantidad fue 4.0 % menor que la de octubre del año anterior.

En octubre de 2025, el ingreso de divisas referente al gasto total de visitantes ascendió a 2,439.6 millones de dólares: un incremento de 9.3 % a tasa anual.

El gasto realizado por turistas internacionales alcanzó 2,145.1 millones de dólares. De esta cantidad, 91.0 % derivó de las y los turistas de internación y 9.0 % de las y los turistas fronterizos.

En octubre de este año, el gasto medio por visitante fue de 294.02 dólares: 1.5 % menos a tasa anual. El de las y los turistas de internación fue de 962.92 dólares; el de quienes ingresaron por vía aérea, de 1,110.32 dólares; y el de quienes ingresaron por vía terrestre, de 280.11 dólares. El de las y los turistas fronterizos fue de 112.17 dólares.

En octubre de 2025 visitaron el extranjero 6 millones 943 mil 832 personas residentes en México, cifra 6.1 % mayor a tasa anual. De ese número, 1 millón 713 mil 335 fueron turistas internacionales —viajeras y viajeros residentes en México que pernoctaron en el extranjero—. Un año antes egresaron 1 millón 627 mil 921.

En el mes de referencia, las y los residentes en México que visitaron el extranjero gastaron 1,229.5 millones de dólares, monto superior en 16.2 % al de octubre de 2024. El egreso de divisas por turistas internacionales ascendió a 890.0 millones de dólares. De esta cifra, 94.4 % correspondió al gasto de turistas de internación y 5.6 %, al de turistas fronterizos.

El gasto medio de residentes en México que visitaron el extranjero fue de 177.07 dólares, en octubre pasado; el de turistas de internación, de 762.72 dólares; y el de las y los turistas fronterizos fue de 81.53 dólares.

Pasemos de los viajeros internacionales a temas que conciernen a los habitantes del principal destino turístico de México y América Latina, pues la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, participó en la segunda reunión de evaluación y seguimiento del programa “Prevención a través de la Educación”, encabezadas por el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar y la titular de la Secretaría de Educación del Estado, Elda María Xix Euán, con el objetivo de fortalecer las estrategias para promover bienestar y entornos de paz en Quintana Roo.

“Quiero compartirles que estamos trabajando muy duro en toda la parte de uno de los ejes prioritarios, no solamente de la estrategia municipal de seguridad, sino que estamos colgados a la estrategia de nuestra gobernadora, Mara Lezama y la estrategia de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum; ese es uno de los ejes centrales”, dijo en la reunión.

Por ello, el gobierno municipal tiene diferentes programas: “Escuela Segura, con los Guardianes Escolares” encabezado por la dirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana; “Yo No Soy Cómplice”, que inició cuando la Gobernadora era Presidenta Municipal, y actualmente es impulsado por el Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA).

La Primera Autoridad Municipal añadió que también en los espacios públicos se realizan intervenciones importantes como en la Supermanzana 259 Villas Otoch Paraíso, donde se realiza una inversión de obra que cruza por cuatro escuelas y por ende, será una Ruta Segura con buena iluminación, banquetas, entre otros.

Otras de las inversiones son: la entrada a la Universidad Tecnológica, la Universidad Politécnico, y la Universidad del Caribe, para que las y los jóvenes transiten por espacios seguros. Asimismo, mencionó que los Comités de Paz, son parte de la interacción entre policías y ciudadanía, para mejorar la confianza y la percepción de inseguridad.

En esta reunión se tuvo la participación del secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Jaime Padilla Barrientos; la directora de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana, Zury Josabeth Rodríguez Trinidad; el Obispo saliente, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas; el director del IMCA, Alberto Ortuño Báez y la directora del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), Gabriela Monserrat Balboa Victorio, entre otras autoridades que en conjunto presentaron los resultados del citado programa.

También, quedó aprobado en Cabildo el Presupuesto de Egresos del Municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, por un monto de más de 8 mil millones de pesos, de los cuáles de manera histórica mil 88 millones de pesos serán destinados durante el próximo año a la Obra Pública.

Dicho presupuesto será enviado para su trámite al Congreso local luego que de fuera aprobado por mayoría del cabildo con 5 votos en contra.

Por lo pronto, autoridades municipales, a través de la Secretaría Municipal de Bienestar y la Dirección General de Educación, realizaron el primer pago de becas municipales del programa “Educación para Transformar” beneficiando a 3 mil 477 estudiantes de nivel especial, preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

La entrega del apoyo se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CEBTIS) No. 111, ubicado en la Av. Chichén Itzá, Supermanzana 01, Manzana 1, Lote 1 en la colonia centro, donde se constata que la educación en esta administración es una prioridad, ya que ayuda a la economía familiar para que la niñez y juventud combatan la deserción escolar.

Los beneficiarios fueron alumnos de escuelas públicas de este municipio, de los cuales se dieron cita 220 alumnos de nivel especial, 121 de preescolar, mil 815 de primaria, 744 de secundaria, 289 de medio superior y 288 de superior, quienes recibieron el monto de los primeros 2 bimestres.

Con ello, el gobierno municipal reafirma su compromiso con el impulso a la educación y prevención de la deserción escolar, apoyando a las familias cancunenses y creando igual de oportunidades para todas y todos.

Ahora, déjeme comentarle que ADH – ATELIER de Hoteles, la operadora y comercializadora hotelera mexicana reconocida por sus marcas e innovadores conceptos de hospitalidad, anunció que ATELIER Playa Mujeres su All-Suites Luxury Resort 5+ estrellas con un concepto todo incluido solo para adultos, fue seleccionado dentro del prestigioso ranking “TOP 100 Hotels & Resorts of the World 2025”, otorgado por Luxury Lifestyle Awards.

El listado TOP 100 distingue a un grupo élite de propiedades alrededor del mundo que representan “Lo Mejor de lo Mejor”. La selección se basa en un proceso de evaluación exhaustivo por parte del comité organizador, expertos independientes y líderes del sector, quienes analizan criterios rigurosos como reputación internacional, excelencia operativa, solidez de marca, experiencia de lujo y consistencia en el servicio.

“Ser parte del TOP 100 Hotels & Resorts of the World 2025 es un reconocimiento que nos llena de orgullo y que reafirma la visión con la que construimos cada detalle de ATELIER Playa Mujeres. Este logro refleja la pasión de un equipo que entiende el valor de la excelencia y la importancia de crear experiencias que realmente conectan con nuestros huéspedes. En un mercado tan competitivo, aparecer en esta lista confirma que estamos caminando en la dirección correcta: ofreciendo un lujo que inspira, sorprende y se recuerda”, informó Mascia Nadin, Chief Operating Officer de ADH – ATELIER de Hoteles.

La inclusión de ATELIER Playa Mujeres confirma su posicionamiento como uno de los resorts más destacados del continente, gracias a su diseño contemporáneo, su gastronomía de clase mundial, sus experiencias de bienestar y un servicio altamente personalizado.

Este logro de ATELIER Playa Mujeres se suma a la sólida trayectoria de reconocimientos del grupo, incluyendo las dos ocasiones en que NUUP Spa ha figurado en los TOP 100 Spas y la incorporación de su restaurante insignia María Dolores by Edgar Núñez en el TOP 100 Restaurants, también otorgados por los Luxury Lifestyle Awards; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

