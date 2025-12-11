Demandan inversión en Mahahual para rescatar el turismo de cruceros

Llamado urgente de empresarios

La infraestructura local muestra rezagos que podrían limitar la competitividad del destino

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Autoridades y empresarios de Quintana Roo hicieron un llamado urgente a fortalecer la inversión en Mahahual para garantizar la permanencia y crecimiento del turismo de cruceros, uno de los pilares económicos de la Costa Maya.

Mahahual, considerado el segundo puerto más importante de cruceros en México después de Cozumel, enfrenta un crecimiento acelerado en la llegada de embarcaciones y turistas. Sin embargo, la infraestructura local —calles, servicios públicos y espacios turísticos— muestra rezagos que podrían limitar la competitividad del destino.

De acuerdo con el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto, se aprobó un fideicomiso estatal que destinará recursos provenientes del cobro de cinco dólares por crucerista. Con este mecanismo se prevé una inversión de entre 200 y 400 millones de pesos en proyectos de infraestructura turística, seguridad y servicios públicos, tanto en Mahahual como en Cozumel.

Los planes de inversión incluyen:

– Mejoramiento de vialidades y accesos al puerto de cruceros.

– Rehabilitación de espacios públicos y turísticos, como el malecón y áreas de playa.

– Fortalecimiento de la seguridad para visitantes y habitantes.

– Servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica, que hoy resultan insuficientes ante el incremento de turistas.

Habitantes y empresarios locales han insistido en que estas obras son indispensables para sostener el flujo de visitantes y evitar que Mahahual pierda competitividad frente a otros destinos del Caribe.

El turismo de cruceros en Mahahual genera miles de empleos directos e indirectos, desde guías turísticos y transportistas hasta comerciantes y prestadores de servicios. Tan solo en 2025, el puerto recibió más de un millón de visitantes, cifra que representa un récord histórico y que exige mayor capacidad de atención.

Descartan nuevo reglamento para embarcaciones

La Asociación de Náuticos de Quintana Roo (ANQR) informó que, tras una reunión sostenida con representantes de la Capitanía de Puerto y de Protección Civil, se aclaró que no existe intención de elaborar un reglamento municipal para supervisar la seguridad de las embarcaciones en Cancún.

El encuentro se llevó a cabo luego de la polémica generada por las declaraciones del titular de Protección Civil municipal, Antonio Riverol, quien el pasado 27 de noviembre señaló que su dependencia analizaba la posibilidad de implementar nuevas medidas de verificación en embarcaciones turísticas y particulares, tras los incidentes ocurridos este año en los que pasajeros cayeron al mar.

Ante esas afirmaciones, la ANQR advirtió que un reglamento de carácter municipal representaría una invasión de facultades de la autoridad marítima federal, lo que podría provocar contradicciones legales, discrecionalidad en la aplicación de criterios y falta de certeza jurídica para empresas y usuarios.

Durante la reunión, los representantes de ambas dependencias subrayaron que el objetivo es reforzar el cumplimiento de la normatividad vigente, especialmente la que aplica la Secretaría de Marina (Semar) a través de las Capitanías de Puerto, además de los lineamientos de Protección Civil en el ámbito de su competencia.

La ANQR reconoció la disposición de las autoridades para coordinar esfuerzos en materia de seguridad marítima, impulsar campañas de prevención y promover el uso correcto del chaleco salvavidas, con el fin de disminuir riesgos para los pasajeros y preservar la imagen del destino turístico.

En el comunicado, la organización destacó que las partes coincidieron en la necesidad de respetar las competencias de cada institución: SEMAR y Capitanía de Puerto como responsables de la seguridad en la navegación y la protección de la vida humana en el mar; y Protección Civil municipal en la gestión de riesgos en tierra y zonas bajo su jurisdicción, siempre como complemento y no duplicación de funciones federales.

Finalmente, la ANQR reiteró que la seguridad de tripulaciones y pasajeros es la prioridad del sector náutico formal, y aseguró que continuará colaborando con los tres niveles de gobierno para fortalecer la aplicación de las normas existentes y combatir la operación irregular de embarcaciones.