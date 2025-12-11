Mara Lezama participa en los Consejos Nacionales de Seguridad y Protección Civil

Encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum

Reitera el compromiso contra las violencias y delitos, como el de la extorsión, y construir la paz para quintanarroenses

Ciudad de México.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en la sesión del Consejo Nacional de Protección Civil y en la del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo destacó el esfuerzo que se realiza a nivel nacional para la protección y seguridad de las y los mexicanos, a los que se suma Quintana Roo con los diversos programas para atender los orígenes de las violencias y construir paz.

Una de estas fue la iniciativa para crear la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado de Quintana Roo, que se armoniza con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, del que hizo referencia la Presidenta Claudia Sheinbaum en la sesión del Consejo de Seguridad.

“La Ley unifica criterios, endurece penas, persigue el delito de oficio y protege al denunciante, combatiendo frontalmente este delito que daña a empresas y familias en su patrimonio y su tranquilidad. Desde Quintana Roo, nos sumamos a la lucha que encabeza nuestra Presidenta, para erradicar estos delitos”, expresó la titular del Ejecutivo estatal.

Además de participar en ambas sesiones, en las que escuchó los informes del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; la gobernadora Mara Lezama sostuvo reuniones clave para impulsar la gestión de temas prioritarios para Quintana Roo.

Objetivo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el objetivo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y su homologación en las 32 entidades federativas es reducir y erradicar coordinadamente este delito y con ello avanzar en la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Juntos hemos reducido en 37 por ciento los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo (a casa) habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, y creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión“, agregó en la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y 8.ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil.

MLE anuncia mejoras en el IMSS en Chetumal

Cancún.- Al dar a conocer resultados de sus gestiones en la Ciudad de México, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó una amplia agenda de avances y decisiones orientadas a mejorar la infraestructura hospitalaria, garantizar la continuidad de los servicios médicos y consolidar la transformación del sistema de salud en Quintana Roo.

Durante el programa “La Voz de Pueblo”, la gobernadora de Quintana Roo expresó que para mejorar el servicio médico y reforzar el programa de cirugías en el IMSS de Chetumal, ya fue autorizada la sustitución completa del sistema de aire acondicionado con un equipo de 180 toneladas y una manejadora adicional de 40 toneladas, cuya entrega está programada en 48 horas.

Mara Lezama agregó que al asistir a la 116 Asamblea General Ordinaria del IMSS, con la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general Zoé Robledo, reafirmó su compromiso con la salud de las y los quintanarroenses.

En ese marco, sostuvo una reunión con el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, para concretar una visita antes de fin de año y trabajar sobre la instalación de un hospital materno infantil en el antiguo edificio del Kumate Rodríguez. Asimismo, revisar un proyecto de oftalmología que será dado a conocer más adelante. Un centro especializado de oftalmología, proyecto que, dijo, “muy pronto será una realidad”.

La gobernadora subrayó que el fortalecimiento del sistema de salud va acompañado de mejoras en seguridad, infraestructura y movilidad. Por ello, destacó la reducción del 56.7% en homicidios dolosos de enero a noviembre respecto al año anterior, tras una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Asimismo, se revisó el Plan Kukulcán puesto en marcha para la operación de la seguridad durante el mundial de fútbol, para el que hay una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, considerando que Quintana Roo ha sido seleccionado como sede para el hospedaje de dos selecciones que participarán en el mundial.

Con la SICT, la gobernadora de Quintana Roo recordó que se trabaja en los avances y próxima inauguración del puente Nichupté que será de acceso gratuito; la construcción de la carretera Cancún-Isla Blanca, que iniciaría en enero; la rehabilitación de carreteras, señalética en la vía 307 y un libramiento en Tulum.