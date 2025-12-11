Entregan equipamiento tecnológico a emprendedores de 8 municipios

Programa “Transforma tu Negocio”

Acciones para fortalecer el crecimiento económico y la profesionalización del sector productivo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sede) realizó la entrega de equipamiento tecnológico del programa “Transforma tu Negocio”, con el cual se benefició a 90 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de ocho municipios del estado, como parte de las acciones para fortalecer el crecimiento económico y la profesionalización del sector productivo.

El secretario de Desarrollo Económico, Paul Carrillo de Cáceres, encabezó la entrega del equipamiento tecnológico, que incluyó computadoras, tabletas, terminales de cobro, software, kits de publicidad y apoyos para promoción digital, además de procesos previos de capacitación, diagnóstico empresarial y planes de mejora, fortaleciendo así las capacidades operativas de las empresas beneficiarias.

El programa “Transforma tu Negocio” contempló una inversión total de más de un millón de pesos, con aportaciones gubernamentales y de la asociación civil aliada, beneficiando a emprendedoras y emprendedores de municipios como Othón P. Blanco, Benito Juárez, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Tulum, José María Morelos y Lázaro Cárdenas.

Con este programa, la Sede reafirma su compromiso de impulsar un desarrollo económico incluyente, moderno y sostenible, brindando herramientas reales que permitan a las MIPyMEs mejorar su competitividad, incrementar sus ventas, fortalecer sus procesos internos y generar más empleos en beneficio de la economía local.

Al evento asistió María del Rocío Gómez López, beneficiaria del programa “Transforma Tu Negocio” Modalidad B de Cancún; María del Carmen García Guevara, Quinta Regidora, Presidenta de la Comisión de Industria, Comercio, Mejora Regulatoria y Asuntos Agropecuarios del Ayuntamiento de Othón P. Blanco; Antonio Yc Monjarás, Presidente del Consejo de Vigilancia de Consultoría Integral MESSCA A.C; Ana Mercedes Castillo Carvajal, Magistrada Titular de la Tercera Sala Con Competencia en el Sistema Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Samuel González Guzmán, CEO y Presidente Ejecutivo de Fundación E.

Transformación digital de artesanas y productores

Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sede) llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Plataforma Hecho en Quintana Roo, así como la entrega de 49 tabletas electrónicas a artesanas y artesanos de los 11 municipios del estado, con el objetivo de impulsar su incorporación al comercio digital, fortalecer sus capacidades productivas y ampliar sus oportunidades económicas.

Esta iniciativa ha beneficiado a 178 personas artesanas de 17 localidades, con una inversión total de más de 2 millones 72 mil pesos, destinada al fortalecimiento de espacios de exhibición, venta y equipamiento comercial.

El secretario de Desarrollo Económico, Paul Carrillo de Cáceres, señaló que la Plataforma Hecho en Quintana Roo permitirá a las y los artesanos vender directamente sus productos, eliminar intermediarios y mejorar sus ingresos de forma justa y digna.

“Estamos democratizando el acceso al comercio digital y fortaleciendo la autonomía económica, especialmente de mujeres artesanas y comunidades indígenas”, afirmó.

Por su parte la directora de la Universidad Modelo Chetumal, María Teresa Urzaiz Duch, destacó que mediante el convenio firmado con la SEDE se brindará capacitación especializada, asesoría técnica y acompañamiento académico a las personas beneficiarias.

“La educación y la tecnología son herramientas clave para que las y los artesanos puedan integrarse de manera competitiva al entorno digital y fortalecer sus emprendimientos”, expresó.

Afirmaron que con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Sede refrenda su compromiso de impulsar la transformación digital, el comercio justo y el bienestar de las y los artesanos y productores de Quintana Roo.