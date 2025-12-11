Ponen en marcha operativos para contener venta ilegal de pirotecnia

Coordinación entre los órdenes de gobierno

El fin es proteger a la población y reducir riesgos de accidentes en esta temporada

Por redacción DIARIOIMAGEN

Felipe Carrillo Puerto.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo en Felipe Carrillo Puerto para contener la venta ilegal de pirotecnia durante las fiestas decembrinas, con el objetivo de proteger a la población y reducir riesgos de accidentes.

A temprana hora de esta semana, elementos de la Dirección de Fiscalización del Ayuntamiento de Carrillo Puerto, en coordinación con Protección Civil municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), Seguridad Ciudadana municipal y el Grupo Jaguar, realizaron un despliegue conjunto en distintos puntos de la ciudad señalados como focos rojos por la venta clandestina de material explosivo.

Durante el operativo se efectuaron visitas a establecimientos y zonas previamente reportadas, donde se decomisó pirotecnia de diversas denominaciones. El material incautado fue neutralizado de inmediato bajo los protocolos de seguridad establecidos por la Sedena y la Semar, con el fin de evitar riesgos de almacenamiento o uso indebido.

Las autoridades subrayaron que la medida busca inhibir la comercialización y el uso de pirotecnia, especialmente en estas fechas de alta demanda, debido al peligro que representa para niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, recordaron que la manipulación de estos productos puede provocar incendios, lesiones graves y daños al patrimonio.

El operativo responde a denuncias ciudadanas y a la necesidad de reforzar la seguridad en el municipio durante las celebraciones decembrinas. En años anteriores, se habían registrado incidentes relacionados con el uso de pirotecnia, lo que llevó a las autoridades a intensificar la vigilancia y aplicar medidas más estrictas.

La Dirección de Fiscalización informó que estos operativos continuarán en los próximos días, con recorridos constantes en mercados, tianguis y zonas residenciales, para garantizar que no se comercialicen productos explosivos sin autorización. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier punto de venta clandestino y a evitar el uso de pirotecnia, privilegiando alternativas seguras para las celebraciones.

Refuerzan operativos viales

Con la llegada de las vacaciones de invierno, el municipio de Solidaridad prevé un incremento notable en la movilidad turística y comercial, lo que representa un riesgo mayor en las calles y carreteras de Playa del Carmen. Por ello, el segundo regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Orlando Muñoz Gómez, exhortó a la población a extremar precauciones y asumir la prevención como una responsabilidad compartida.

El funcionario subrayó que la seguridad vial “empieza desde casa”, por lo que recomendó a los automovilistas revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de salir a carretera. Entre los puntos más importantes, destacó la necesidad de verificar frenos, llantas y niveles de aceite y agua, además de portar siempre la documentación en regla.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal informó que se reforzarán los operativos de vigilancia en las principales avenidas y accesos carreteros, con el objetivo de disminuir la incidencia de accidentes viales durante las semanas de mayor afluencia turística. Estos operativos incluirán la instalación de retenes de prevención, campañas de concientización y la supervisión del cumplimiento de límites de velocidad.

Asimismo, se hizo un llamado a los motociclistas y ciclistas para que utilicen casco y equipo de protección, y a los peatones para que respeten los cruces y señales de tránsito. Las autoridades recordaron que la combinación de consumo de alcohol y conducción es una de las principales causas de accidentes en temporada vacacional, por lo que insistieron en evitar esta práctica.

El Ayuntamiento de Solidaridad destacó que la prevención vial no solo busca proteger la integridad física de los ciudadanos, sino también garantizar una experiencia segura para los visitantes, quienes representan un motor económico fundamental para la región.

Finalmente, Muñoz Gómez reiteró que la participación ciudadana es clave: “La prevención no depende únicamente de las autoridades, sino de la responsabilidad de cada conductor y peatón. Si todos hacemos nuestra parte, lograremos unas vacaciones seguras para Playa del Carmen”.