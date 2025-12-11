Frontier Airlines conectará a Cancún con 3 ciudades más de EU, desde 2026

F ortalece su red internacional

Durante la etapa de lanzamiento, las tarifas se ofrecerán desde 99 dólares por trayecto

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Frontier Airlines anunció que a partir de la primavera de 2026 conectará a Cancún con tres nuevas ciudades de Estados Unidos: Charlotte, Chicago y Raleigh-Durham, fortaleciendo la presencia del Caribe mexicano en su red internacional.

La aerolínea de bajo costo informó que estas nuevas conexiones forman parte de una estrategia de crecimiento que contempla 23 rutas internacionales adicionales. En el caso de Cancún, se trata de vuelos directos hacia:

– Charlotte, Carolina del Norte: iniciará el 6 de marzo de 2026, con una frecuencia de tres vuelos por semana.

– Chicago Midway International Airport: comenzará el 7 de marzo de 2026, con un vuelo semanal.

– Raleigh-Durham, Carolina del Norte: también arrancará el 7 de marzo de 2026, con un vuelo semanal.

Durante la etapa de lanzamiento, las tarifas se ofrecerán desde 99 dólares por trayecto, lo que refuerza la estrategia de Frontier de mantener precios accesibles para los viajeros.

Cancún se consolida como uno de los destinos clave de Frontier fuera de Estados Unidos. La compañía destacó que la decisión responde al alto volumen de turistas estadounidenses que visitan el Caribe mexicano, especialmente durante la temporada de primavera y verano.

Con estas nuevas rutas, se espera un incremento significativo en la llegada de visitantes procedentes de las Carolinas y el Medio Oeste, regiones que tradicionalmente han mostrado gran interés en el destino.

El anuncio se da en un momento de competencia creciente entre aerolíneas de bajo costo, que buscan ampliar su presencia en mercados turísticos estratégicos. Frontier, en particular, ha apostado por diversificar su red con vuelos internacionales, mientras introduce nuevos servicios como asientos de primera clase para atraer a un segmento más amplio de pasajeros.

Abandono animal puede costar hasta 22 mil pesos de multa

La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo informó que el abandono de mascotas será sancionado con multas de hasta 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que equivale a aproximadamente 22 mil pesos. La medida busca frenar una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos municipios del estado y que afecta directamente el bienestar de los animales de compañía.

El director de Bienestar Animal de la PPA, Lucio Cruz, explicó que los municipios son la primera instancia responsable de atender los reportes de abandono o maltrato, mientras que la Procuraduría actúa en coordinación cuando los casos son turnados o llegan directamente a la dependencia. Con esta disposición, se pretende enviar un mensaje claro: tener una mascota implica responsabilidad legal y social.

Las sanciones no solo contemplan el abandono en la vía pública, sino también situaciones en las que los animales son dejados en azoteas, terrenos baldíos o encerrados sin alimento ni agua.

La PPA exhortó a la población a denunciar cualquier caso de abandono o maltrato animal, ya sea de manera directa o anónima, para activar los procedimientos correspondientes. Las denuncias pueden realizarse en las oficinas municipales de bienestar animal o a través de los números de atención habilitados en cada localidad.

De acuerdo con las autoridades, el silencio o la indiferencia ante estos hechos puede derivar en la muerte de los animales o en una vida de sufrimiento. Por ello, se busca que la ciudadanía se convierta en un aliado activo en la protección de los seres vivos.

En municipios como Puerto Morelos, ya se han aplicado sanciones por maltrato animal, incluyendo casos de perros abandonados en azoteas o en condiciones insalubres. Estas acciones forman parte de un esfuerzo estatal por garantizar que los animales de compañía reciban trato digno y que los dueños asuman plenamente sus obligaciones.

La normativa vigente en Quintana Roo se suma a las reformas nacionales que reconocen a los animales como seres sintientes, lo que implica que su cuidado no es opcional, sino un deber legal.

Las autoridades recalcaron que más allá de las sanciones económicas, el objetivo es generar conciencia sobre la importancia de cuidar y respetar a los animales. Tener una mascota significa brindar alimento, atención médica, espacio adecuado y afecto.