Andrés Cepeda: “Bogotá me devolvió a mi origen”

Ganador del Latin Grammy 2025 y nominado al Grammy estadounidense

“Me conmueve que, después de tantos años, la gente siga conectando con mis historias. Eso es el verdadero premio”, afirma el artista colombiano

Por Arturo Arellano

Andrés Cepeda cierra 2025 convertido en uno de los artistas más influyentes del pop latino contemporáneo. Su álbum Bogotá (Deluxe) —una edición expandida de su trabajo más íntimo— no solo lo llevó a ganar el Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, sino también a protagonizar una de las giras más exitosas de su carrera.

En entrevista para DIARIO IMAGEN comentó “Es un privilegio enorme. Me parece increíble que sigamos dando lata, que la gente siga escuchando nuestras canciones y que podamos llevar nuestra música a distintos países”, cuenta Cepeda con una sonrisa agradecida. “Eso me tiene muy contento porque no es fácil tener una carrera larga y mantenerse vigente.”

El disco que lo consolidó este año es también una carta íntima a su ciudad natal. Bogotá (Deluxe) incluye colaboraciones con artistas como Morat, Ha*Ash, Luis Fonsi y Los Ángeles Azules, además de una versión muy especial de “Cariñito”.

“Bogotá retrata la ciudad como yo la veo: caótica, gris, un poquito oscura, pero con una belleza inmensa. Es una forma personal de presentar mi ciudad al mundo”, explica. Cepeda cuenta que la inspiración surgió al volver a vivir en la casa donde creció: “Verla vacía, sin mis padres, fue un impacto enorme. De ahí nació la primera canción. Era como reencontrarme con la nostalgia de mi propia historia.”

El músico trabajó el proyecto “a la antigüita”, grabando en estudios grandes y con instrumentos analógicos. “Queríamos un disco que se sintiera humano, con aire, con alma. No todo debe ser inmediato o viral”, reflexiona. “La resistencia a la inmediatez es justamente hacer las cosas con calma, con intención.”

El salto internacional

Tras conquistar Colombia con su gira “Bogotá La Gira” —20 conciertos en 13 ciudades—, Cepeda llevó su música a Canadá y España, y se prepara para México y Estados Unidos en 2026 “Venir a México siempre es especial”, señala. “Tengo una relación hermosa con el público mexicano; cantamos juntos, recordamos canciones viejas y nuevas. Es un público cálido, exigente y generoso.”

Los planes de 2026 incluyen actuaciones en Chicago, Boston, Nueva York, Nueva Jersey, Washington DC, Atlanta, Tampa, Orlando y Miami, consolidando su presencia internacional y su nominación al Grammy estadounidense 2026 como un reconocimiento a su constancia artística.

Más allá de la música

Uno de los proyectos más personales de Cepeda este año fue el documental Antes de la Nieve, centrado en la conservación de los páramos colombianos. “Siempre me ha preocupado el entorno, lo que nos rodea. Este documental nace de esas ganas de honrar y proteger nuestros paisajes naturales”, comenta.

Además, sorprendió al público con “Las Pilanderas”, un dueto póstumo con Celia Cruz, una colaboración que él describe como “una fiesta de raíces y energía afrocaribeña”.

“Ya cumplí el sueño de cantar con Celia y de tocar en el Carnegie Hall”, dice entre risas. “Pero siempre hay algo más que seguir soñando. Nuevos álbumes, nuevas historias y nuevas formas de emocionar.” Concluyó.