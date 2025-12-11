El PAN Edomex vigilará la buena aplicación del presupuesto, afirma Anuar Azar Figueroa

“Se exigirá eficiencia y transparencia”

Naucalpan, Méx.- El PAN Estado de México y su bancada en el Congreso mexiquense, afirmaron que la reconducción presupuestal anunciada por el gobierno estatal no representa un logro, sino únicamente “un intento mínimo” por atender las demandas más urgentes de las familias mexiquenses en salud, seguridad, procuración de justicia, mantenimiento urbano y carreteras.

“No hay motivo para celebrar, lo que hoy se presenta no es una solución de fondo ni una estrategia integral que responda a la magnitud de los retos que enfrentan las familias mexiquenses”, señaló el líder panista Anuar Azar Figueroa, advirtiendo que la ciudadanía exige resultados reales, no discursos.

Por su parte, la bancada del PAN en el Congreso subrayó que se mantendrá vigilante del ejercicio de cada peso asignado, exigiendo transparencia, eficiencia y respeto al recurso público.

En un contexto en el que se recordó que Morena decidió desaparecer al Instituto de Transparencia, Acción Nacional alertó que “hoy más que nunca recae en la oposición y en la sociedad civil la responsabilidad de supervisar y denunciar cualquier uso indebido del dinero público.”

La bancada panista advirtió que no permitirá que la opacidad se normalice ni que la discrecionalidad sustituya los mecanismos de rendición de cuentas que deben estar garantizados para los ciudadanos, ya que el recurso público proviene de los impuestos que pagamos todos.

Finalmente, el PAN Edomex y su grupo parlamentario reiteraron que acompañarán todo esfuerzo que realmente mejore la vida de las personas, pero señalarán con firmeza cada desvío, cada omisión y cada abuso. Pues la transparencia, la seguridad y la salud no son concesiones del gobierno, son derechos de la ciudadanía.