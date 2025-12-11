Inversión histórica en obra pública

Naucalpan, Méx.- A un año de gobierno del alcalde Isaac Montoya, los avances están a la vista de las familias naucalpenses. Hoy existe una inversión histórica en obra pública de más de mil millones de pesos, lo que no se hacía en el pasado.

Así lo expresó el Quinto Regidor Paulo Lara Zaavedra, al recordar que la estrategia de seguridad ha dado resultados tangibles, con una disminución de la incidencia delictiva histórica en el municipio, en base a las cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Paulo Lara destacó que el alcalde en su informe detalló parte del Plan de Obras, en el que incluyó la construcción del nuevo C4, con tecnología de última generación, que se ubicará a nivel de un C5 y que operará con 600 cámaras conectadas.

El representante popular puntualizó que ante los innumerables resultados en obras, seguridad y servicios públicos, entre otros. “El cambio en la forma de gobernar se nota y aplaude”, dijo.

Finalmente, Paulo Lara destacó que se seguirá avanzando con una visión integral que promueve la proximidad social, la prevención del delito y la recuperación de espacios públicos, pilares fundamentales para avanzar hacia una cultura de paz y convivencia.