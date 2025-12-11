El gobierno de Naucalpan retoma la aplicación de infracciones de tránsito

Campaña de concientización

Naucalpan Méx.- El gobierno de Naucalpan retomó la aplicación de las infracciones en el territorio municipal, al cumplir con la normatividad establecida por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México (C5), por lo que a en lo que resta de diciembre se llevará a cabo una campaña de concientización aplicando solo amonestaciones verbales, el objetivo es prevenir accidentes, mejorar la movilidad y promover la seguridad ciudadana en todo el municipio.

Al cumplirse la etapa de sensibilización se dará paso, a partir del 23 de diciembre a las sanciones aplicables de acuerdo al Reglamento de Tránsito del Estado de México vigente. Entre las multas más comunes son por estacionarse en lugares prohibidos, obstrucción de rampas, uso de celular al conducir, exceso de velocidad y maniobras peligrosas. Y nuevas disposiciones referentes a conductores de motocicletas.

Durante esta fase preventiva, se invita a la ciudadanía a informarse, respetar los señalamientos y cumplir el Reglamento de Tránsito estatal. A fin de fortalecer la cultura vial y el respeto a la normatividad urbana, iniciamos a partir de este 10 y hasta el 22 de diciembre este periodo de sensibilización, en un horario de 7 a 22 horas.

El estado de fuerza que operará el programa de multas e infracciones es el Grupo Femenil, conformado por 40 policías, que cuenta con Controles de Confianza vigentes. Este grupo cumplió con 80 horas de Capacitación y Certificación por parte de la Universidad Mexiquense de Seguridad.

Las agentes de tránsito que iniciaron con las amonestaciones verbales, están plenamente identificadas, con su uniforme con distintivos naranjas e identificación. Además, de acuerdo a los controles establecidos no se pueden intercambiar de unidad ni de sector de responsabilidad.

El gobierno de Naucalpan, previamente, solicitó el Dictamen Técnico para la transferencia del servicio público de tránsito para iniciar con la implementación de las sanciones administrativas previstas en el Reglamento de Tránsito del Estado de México. El actuar del Grupo Femenil para infraccionar será supervisado por elementos de la Policía Ética.