Tlalnepantla combate la corrupción: Raciel Perez

Tlalnepantla, Méx.- Desde el inicio de la administración que encabeza el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, el combate a la corrupción es frontal en la diversas dependencias del Ayuntamiento. Hoy ese esfuerzo es reconocido y premiado por representantes estatales, por lo que, en representación del alcalde, Germán Sánchez Salas, titular del Órgano Interno de Control, acudió a la capital mexiquense para recibir por parte del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) el Distintivo Anticorrupción 2025 en la categoría Sector Público Municipal. Esta es la 2ª Edición del concurso referido, el cual contempla temas como transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, participación ciudadana, buenas prácticas, anticorrupción, ética, entre otros.

Sánchez Salas apuntó que Nuestra Ciudad participó con el proyecto titulado: Modelos de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público del Estado de México en la Coordinación de Catastro, Impuestos Inmobiliarios y Atención al Contribuyente del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.