Inaugura el GEM primera Unidad de Cirugía Robótica en un hospital público

Para beneficio de pacientes mexiquenses

La instalación de este sistema de última generación requirió de una inversión estatal y federal de 53 mdp

Toluca, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, inauguró una Unidad de Cirugía de Inteligencia Robótica en el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, un sistema de última generación que permitirá que personal médico realice intervenciones con mínima invasión. Esta unidad es la primera del sector público en la entidad y pionera en el país.

La instalación de este equipo requirió de una inversión de 28 millones de pesos por parte del gobierno estatal y de 25 millones de la federación. Al respecto, Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, informó que ya se han realizado 20 intervenciones exitosas que incluyen procedimientos de urología, ginecología, cirugía torácica y abdominal, en beneficio directo de población sin seguridad social.

José Ávalos Bracho, Director Médico de la Unidad de Atención en Salud, y Natán Enriquez Ríos, Coordinador Estatal de IMSS-Bienestar, destacaron que, con esta adquisición, la población podrá acceder a intervenciones de alta tecnología de manera gratuita; con ello, se optimiza la capacidad del sistema de salud y garantizan beneficios directos a quienes más lo necesitan.

Alfredo Cortés Algara, Director del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), señaló que la unidad robótica asegura una recuperación más rápida y menor estancia hospitalaria para los pacientes, lo que representa atención de calidad para la población más vulnerable.

José Luis Téllez Becerra, Director del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, señaló que en México solo existían tres robots de este tipo en instituciones privadas, por lo que la instalación de esta unidad en el sector público representa un avance histórico para la atención médica del Estado de México y un espacio de capacitación para el personal de salud.

Con esta acción, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de garantizar atención médica de calidad, accesible y con tecnología de punta para los más de nueve millones de mexiquenses sin seguridad social.