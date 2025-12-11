Sebastian Maussan alistó especial de la Virgen de Guadalupe

Para una jornada maratónica este 12 de diciembre

Revelan los secretos alrededor de este icono de la fe en México y Latinoamérica

Por Arturo Arellano

Sebastián Maussan anunció que este 12 de diciembre se transmitirá un especial dedicado a la Virgen de Guadalupe en Maussan Televisión, con segmentos desde las primeras horas del día y una investigación central al mediodía.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el investigador comentó “Se lo dedicamos con cariño, por todo lo que mi padre sabe que ella ha hecho por él”, expresó.

El programa busca profundizar en los misterios que rodean la imagen guadalupana, que ha permanecido intacta por más de 500 años.

El entrevistado destacó que el manto de la Virgen guarda símbolos astronómicos:

-Las estrellas coinciden con la constelación del día de su aparición.

-Los ojos de la Virgen reflejan a las personas presentes en el momento histórico.

“Queremos ver con la tecnología de ahora sus ojos, esperemos que pronto nos lo permitan. Tenemos buena relación con las autoridades de la Basílica y nos dejaron aproximarnos un poco”, explicó.

Maussan rechazó la versión de que la imagen fue obra de un artista español “No fue así, fue un milagro para unificarnos. Lo que ella mueve en los mexicanos, en los latinos, es impresionante y aquí lo vamos a analisar”

Fe, ciencia y fenómeno extraterrestre

Aunque Sebastián no se considera católico estricto, confesó su afecto por la Virgen “Mi padre nos inculcó mucho el cariño a la Virgen de Guadalupe… yo no soy católico estrictamente, pero sí le tengo un gran cariño.”

Cabe destacar que en Maussan Televisión también se abordan temas como cambio climático, innovación, salud y el fenómeno extraterrestre, de lo cual el investigador comenta “Si unimos la ciencia, el fenómeno ovni y la fe, vamos a obtener muchas respuestas.”

Incluso, Sebastián relacionó las apariciones religiosas con representaciones de objetos voladores en textos bíblicos “Personas que han sido contactadas reciben el mensaje de que cuidemos el planeta. Es importante sobrevivir como humanidad sin destruir nuestra casa.”

Añadió que los seres superiores esperan que la humanidad evolucione hacia una convivencia constructiva “Ellos esperan que seamos seres que no destruyan, sino que cuiden, construyan y aporten.”

La era de la desclasificación

El entrevistado también habló del documental en Amazon Prime sobre la apertura de archivos ovni en Estados Unidos “Es un proyecto de hace 80 años, ridiculizando el tema para que la gente no lo tome en serio. Tenemos incluso ya tecnología de otros planetas que se ha usado para hacer armas.”

Según Maussan, la revelación de esa energía podría transformar la industria mundial “Cuando se revele la tecnología, se acabaría con el negocio del gas y los combustibles, es por ello que a muchos no les conviene que eso suceda.”

El especial de la Virgen de Guadalupe se emitirá este viernes 12 de diciembre desde las 6:00 de la mañana y con un bloque central a la 1:00 de la tarde, por el canal 415 de Izzi, el 3.3 de televisión abierta y en YouTube a través de Maussan Televisión.