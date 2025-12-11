FIFA y Profeco advierten sobre fraudes en reventa de boletos para el Mundial

Con la alta demanda

Autoridades advierten que no pueden proteger al consumidor si la transacción se realiza en una plataforma ajena

La alta demanda de entradas para los 13 partidos del Mundial 2026 que se disputarán en México abre la puerta a posibles “fraudes”, por lo que la FIFA y la Profeco han instruido a los aficionados interesados a comprar boletos únicamente en portales oficiales y no experimentar en sitios que están fuera del control del máximo organismo del fútbol.

En Estados Unidos y Canadá se lanzó un portal de FIFA para revender boletos de la Copa del Mundo, pero en México no. Por eso se trabaja en una plataforma de recolocación de boletos, que será operada por FIFA y creada en coordinación con la Profeco.

“En Estados Unidos es legal la reventa, en realidad les costó trabajo entender a FIFA el caso de México. La reventa no está regulada a nivel federal; para el tema de la reventa debes ir a legislaciones locales. Incluso en las tres ciudades donde se desarrollan los partidos, en CDMX es una falta cívica, mientras que en Guadalajara o Monterrey está regulada por espectáculos públicos, orientada a la reventa física afuera del estadio.

La persona que sea detectada afuera puede ser remitida ante las autoridades, pero el fenómeno de la reventa en línea carece de regulación en México. Para evitar la especulación, determinamos las reglas, garantizando los derechos de los consumidores y evitando cualquier intento de fraude”, explicó César Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

¿Es seguro comprar boletos en portales de reventa?

Tras el sorteo de la FIFA para la Copa del Mundo, la oferta y los precios para los partidos de mayor demanda se dispararon. Hay boletos que rozan y hasta superan el millón de pesos en portales de reventa, aunque las autoridades reconocen que no pueden proteger al consumidor si la transacción se realiza en una plataforma ajena a FIFA.

“Es un llamado a las personas para que no confíen en estas plataformas de reventa de boletos, muchas de ellas famosas mundialmente. Incluso antes de que se pusieran a la venta, estas plataformas ya ofrecían boletos. La mayoría no tiene base en México, y si ocurre un fraude, no tenemos formas de proteger a los consumidores”, mencionó Iván Escalante.

¿Cuáles son los fraudes más comunes en la reventa de boletos?

La FIFA y la Profeco monitorean constantemente páginas web y redes sociales para identificar cualquier intento de fraude relacionado con la venta de boletos para la Copa del Mundo 2026. Hasta ahora han identificado alrededor de 100 páginas que confunden o intentan engañar a los interesados.

Los fraudes más comunes incluyen publicaciones en redes sociales de agencias de viajes que no existen, prometiendo vuelos, experiencias y boletos del Mundial. En México, solo dos grandes agencias tienen la autorización para comercializar estos boletos como socios de FIFA. Se recomienda a los usuarios verificar el listado oficial de aliados en la página de FIFA.

Portal oficial de recolocación de boletos

Para los aficionados que no puedan acudir a un partido de la Copa del Mundo con sede en México, la Profeco y la FIFA trabajan en un portal de recolocación de boletos, que se espera esté en línea en enero próximo.

“Si después del sorteo de la Copa del Mundo resulta que tu selección no jugará en la sede donde compraste los boletos, tendrás la posibilidad de ponerlos en una plataforma para que alguien más los adquiera, bajo supervisión de FIFA. Todos los boletos son electrónicos y esta plataforma garantizará que no circulen en otros portales de reventa”, explicó César Iván Escalante.

A diferencia de Estados Unidos y Canadá, la reventa está prohibida en México, por lo que no existe un portal oficial para revender boletos para la Copa del Mundo en territorio mexicano.

“Esta plataforma evitará la especulación: quien recoloca un boleto y quien lo compra pagará un porcentaje, que se destina a FIFA. Esto desincentiva la reventa excesiva y asegura al consumidor que el boleto adquirido es real”, agregó Escalante.

Comparación de precios durante el Mundial 2026

Pero no todo quedará enfocado solamente en precios de boletos y posibles estafas en compras digitales. La Profeco anunció «Quién es quién en el Mundial», otra herramienta para evitar abusos.

Esta herramienta servirá para que los aficionados comparen precios de consumibles durante el Mundial 2026 tales como:

Artículos de FAN ID

Souvenirs

Alimentos

Bebidas

Productos de la Selección Nacional

Servicios de transporte

Según informó la Profeco, esta herramienta se actualizará semanalmente, para así evitar precios excesivos en comercios que estén cercanos a las zonas de interés durante el Mundial 2026.