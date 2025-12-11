SEP resalta que gobierno federal y entidades impulsan el rumbo de la educación

Sistema educativo más justo, humanista

Reconoce el trabajo coordinado para consolidar los programas educativos

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció el trabajo coordinado de las entidades federativas para consolidar los programas educativos del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que esta colaboración ha permitido avanzar con mayor rapidez y eficacia en la construcción de un sistema educativo más justo, humanista y con igualdad de oportunidades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Destacó que uno de los avances más notables es el fortalecimiento del programa La Escuela es Nuestra, que este año ha beneficiado a más de 68 mil 11 planteles de Educación Básica y por primera vez 6 mil 239 de Media Superior en todo el país. En coordinación con los gobiernos estatales, se han realizado obras de rehabilitación, ampliación, instalación de servicios básicos y adquisición de mobiliario, mejorando directamente las condiciones de estudio de más de 8.1 millones de estudiantes.

Delgado Carrillo resaltó que las entidades también han contribuido a la expansión del programa de Becas para el Bienestar, que hoy respaldan a 13.3 millones de estudiantes desde Educación Básica hasta Superior. A través de módulos de atención y acompañamiento en territorio, los estados han facilitado los procesos de registro y continuidad, garantizando que las y los jóvenes reciban puntualmente este apoyo que impulsa la permanencia escolar.

En materia pedagógica, los gobiernos estatales han fortalecido la estrategia de formación docente de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Durante este año, más de 520 mil maestras y maestros participaron en talleres, cursos y acompañamiento en aula, consolidando prácticas educativas con enfoque humanista, científico e inclusivo que impactan directamente en los aprendizajes.

Asimismo, destaca la ampliación de la oferta educativa en Educación Media Superior. Con el apoyo federal, los estados han avanzado en 88 obras en 2025 para construir, ampliar o reconvertir planteles; y ya se proyectan 202 obras adicionales para 2026, con el objetivo nacional de generar 150 mil espacios nuevos para jóvenes de bachillerato hacia 2030 como parte del Bachillerato Nacional.

Los gobiernos estatales también han reforzado las acciones de bienestar escolar mediante el programa Vive saludable, vive feliz, el cual ha desplegado actividades del mes de marzo a diciembre de 2025 con valoraciones médicas (peso, talla, salud dental y visual), activación física, orientación alimentaria y atención socioemocional en más de 60 mil escuelas, beneficiando a 7.6 millones de estudiantes con entornos más saludables y seguros. La meta revisar a 11.2 millones de estudiantes de Educación Básica al concluir el ciclo escolar 2025–2026.

En materia de inclusión, las entidades han ampliado los servicios de educación especial, logrando que más de 270 mil estudiantes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo cuenten con materiales adaptados, especialistas y espacios de atención. Con esto avanzamos hacia un sistema educativo en el que nadie quede atrás ni fuera.

Estos resultados demuestran que la coordinación entre la federación y los estados es fundamental para garantizar una educación pública de excelencia. Desde la SEP refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando con cada entidad federativa para que los programas federales sigan transformando la vida de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el territorio nacional.