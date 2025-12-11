El IMSS llama a la población pensionada y jubilada a informarse sobre la modernización de sus trámites

Por vías oficiales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un llamado a la población derechohabiente, las y los pensionados y jubilados a informarse sobre innovaciones tecnológicas en trámites a través de las vías oficiales, para evitar el robo de información y ser víctimas de la desinformación difundida en algunos medios de comunicación y redes sociales.

Ante la reciente desinformación que circula en algunos medios de comunicación y redes sociales sobre que el pago de pensiones está en riesgo por un supuesto trámite obligatorio implementado por el IMSS, sin el cual las pensiones de quienes no lo realicen serán bloqueadas, el Seguro Social aclara que esto es totalmente falso.

El Instituto trabaja constantemente para mejorar los servicios de salud y los trámites que la población derechohabiente, jubilados y pensionados deben realizar, con implementaciones tecnológicas, siempre en beneficio de ellos, e informadas de manera oficial a través de la página de internet imss.gob.mx/prensa, o bien en las cuentas de Equis (antes Twitter), YouTube, Facebook, Instagram o Tik tok.

El IMSS realiza una constante modernización de trámites y plataformas digitales, siempre en beneficio de la población derechohabiente, de las y los jubilados, pensionados, y el estricto cuidado de los derechos que por ley les corresponden.