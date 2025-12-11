El turismo alcanza un récord histórico en llegada de turistas internacionales en octubre

Las divisas alcanzaron los 28 mil 218 mdd

Se refleja fortaleza y competitividad de México como uno de los destinos líderes a nivel global: Sectur

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, entre enero y octubre de 2025, ingresaron al país 79.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 13.6 por ciento respecto al mismo periodo del año previo.

“La solidez de los indicadores turísticos refleja algo más que crecimiento: demuestra la confianza internacional en México, en su estabilidad y en la visión que impulsa el Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Cada punto que avanzamos en llegada de visitantes, en divisas o en gasto promedio es una señal clara de que el país está en la ruta correcta”, aseveró.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) indicó que, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), octubre registró un récord histórico tanto en la llegada de visitantes como de turistas internacionales, asimismo, en su derrama económica.

Informó que arribaron 8.30 millones de visitantes internacionales, un incremento de 11 por ciento respecto a 2024, y un gasto de 2 mil 440 millones de dólares, lo que representa un aumento de 9.3 por ciento en comparación con el año anterior

Por otra parte, destacó que el ingreso de divisas por visitantes internacionales entre enero y octubre de 2025 ascendió a 28 mil 218 millones de dólares, un crecimiento de 6.5 por ciento respecto a 2024.

Asimismo, detalló que, en los primeros diez meses del año, arribaron al país 38.4 millones de turistas internacionales, lo que representa un incremento de 5.8 por ciento respecto al año anterior.

“Los resultados de enero a octubre muestran que, aun con los desafíos globales que enfrenta la actividad turística, México avanza con paso firme. Esto es posible gracias a una política turística nacional que prioriza el bienestar, la competitividad y la coordinación con estados y municipios”, manifestó.

Rodríguez Zamora precisó que, al cierre del periodo enero–octubre de 2025, el gasto medio de los turistas de internación vía aérea alcanzó los mil 230.6 dólares, cifra que equivale a un aumento de 5.9 por ciento frente al mismo lapso de 2024.

Añadió que, durante los primeros diez meses del año, arribaron a los distintos puertos del país 8.9 millones de excursionistas en cruceros, lo que implica un crecimiento de 11.8 por ciento respecto a 2024; mientras que el ingreso de divisas por este segmento sumó 751 millones de dólares, equivalente a un incremento de 12.7 por ciento en comparación con el año anterior.

“Desde la Secretaría de Turismo seguiremos trabajando para fortalecer la actividad turística y traducirla en más oportunidades, empleo digno y desarrollo para todas las familias mexicanas”, concluyó.