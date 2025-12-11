Se publicaron en el DOF las reformas legales en materia hídrica; avance hacia la consolidación del derecho al agua

Se establecen medidas para evitar el acaparamiento, prevenir la sobre explotación de acuíferos y erradicar el mercado negro del agua

Ayer, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con esta legislación, el agua deja de considerarse una mercancía y se avanza hacia la consolidación del derecho humano al agua.

La nueva ley responde a desafíos históricos en la administración del agua, estableciendo medidas para evitar el acaparamiento, prevenir la sobreexplotación de los acuíferos y erradicar el mercado negro de este recurso.

Sobre el régimen de concesiones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisa que las reformas no afectan derechos adquiridos ni dificultan la actividad productiva. Su objetivo es evitar prácticas de acaparamiento, mejorar la transparencia y dar certeza jurídica a todos los usuarios.

Aunque se fortalecen facultades federales, la ley mantiene esquemas de coordinación con estados y municipios, por lo que la gestión del agua seguirá siendo un esfuerzo conjunto.

La Conagua refrenda su compromiso de mantener una comunicación abierta con usuarios, autoridades locales y organizaciones sociales, por lo que se continuará informando sobre la implementación de la nueva LGA y se acompañará a los sectores productivos en la adaptación a las nuevas disposiciones, en la búsqueda de un uso del agua más sustentable, en beneficio de todo el pueblo de México.