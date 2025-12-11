Descarta el SAT la prisión preventiva solo por sospechas de emisión de facturas falsas

Reformas al Código Fiscal de la Federación

El reforzamiento del combate a la evasión fiscal otorgará certidumbre

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará reforzando el combate a la evasión fiscal, enfocándose en la desarticulación de esquemas de facturación falsa, sin embargo descartó que la simple sospecha o la emisión de comprobantes fiscales sin sustento sea motivo directo para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

“Es falso que se solicitará prisión preventiva oficiosa para cualquier contribuyente, simplemente porque se sospeche que emitió una factura falsa”, aclaró el organismo en una tarjeta informativa.

Explicó que la autoridad fiscal debe soportar su investigación y probar que se trata de facturas falsas.

“Como en todos los procedimientos, se garantiza el debido proceso y el derecho de audiencia de las y los contribuyentes, por lo que no quedan en indefensión”, manifestó.

Expuso que las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), que fueron aprobadas en el Congreso de la Unión y que entrarán en vigor el próximo año, están dirigidas a personas físicas o morales que emiten facturas falsas para evadir el pago de impuestos.

Sostuvo que esas reformas reforzarán el combate a la evasión fiscal, otorgarán certidumbre a los contribuyentes y generarán condiciones de equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Incluso, el SAT señaló que no se trata de un programa masivo que se aplique a los contribuyentes cumplidos, sino que tiene objetivos específicos y justificados en el combate a la evasión fiscal.

El organismo dejó claro que las modificaciones aprobadas no establecen nuevas facultades para congelar cuentas bancarias.

“Esta institución reitera su compromiso para fortalecer el combate a la evasión y elusión fiscal, mediante herramientas más eficaces y transparentes, siempre en el marco de la ley y con respeto a los derechos de las y los contribuyentes”, concluyó la institución financiera.

Ingresos del gobierno federal registraron el mayor crecimiento desde el 2022

En el periodo enero-noviembre del 2025, los ingresos del gobierno federal registraron el mayor crecimiento desde el 2022, de acuerdo con la información difundida hoy por el Servicios de Administración Tributaria (SAT).

En los primeros 11 meses del año, los ingresos sumaron 5 billones 529 mil 814 millones de pesos, lo que representó un incremento de 5.9 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior.

Se trata del crecimiento más alto desde el 2022, cuando los ingresos del gobierno federal presentaron una tasa de expansión de 5.1 por ciento.

En el 2023 aumentaron 1.1 por ciento y en el 2024 se elevaron 2.1 por ciento. En cambio, en el 2020 y 2021 disminuyeron 2.3 y 0.5 por ciento, respectivamente.

Los ingresos que obtuvo el gobierno en el periodo de enero a noviembre del 2025, significaron un incremento nominal de 500 mil 591 millones de pesos frente al monto registrado en el mismo ciclo del 2024.

Desde esta perspectiva, los ingresos superaron en 102.3 por ciento el nivel que se programó en la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para ese lapso.

En el periodo enero- noviembre del 2025, la recaudación tributaria alcanzó un nuevo récord, al registrar 4 billones 905 mil 415 millones de pesos, lo que significó un crecimiento real de 4.6 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

De enero a noviembre, se obtuvieron 2 billones 652 mil 597 millones de pesos por el impuesto sobre la renta (ISR); es decir, 222 mil 532 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y 5.1 por ciento más en términos reales.

En tanto, los recursos recaudados por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 1 billón 369 mil 885 millones de pesos, lo que representó un aumento de 68 mil 540 millones, en comparación con los mismos meses del año anterior y un crecimiento real de 1.4 por ciento.

La recaudación proveniente del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) resultó en 617 mil 787 millones de pesos; 47 mil 775 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024, que representó 4.4 por ciento en términos reales.

“Con estos resultados, el SAT reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la recaudación, a través de mecanismos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con una atención cercana a las y los contribuyentes”, destacó el organismo en un comunicado.

Lucha contra la evasión fiscal

El problema histórico: Desde hace varios años, el uso de facturas falsas para simular gastos y reducir ilegalmente el pago de impuestos se ha convertido en una de las principales formas de evasión fiscal en México.

Ajustes legales: En años recientes, la ley ha endurecido las penas contra la defraudación fiscal grave, llegando a catalogar la emisión y uso de facturas falsas a gran escala como parte de la delincuencia organizada, lo que en ciertos supuestos sí amerita prisión preventiva oficiosa.

La estrategia actual del SAT: La estrategia actual del SAT se enfoca en utilizar herramientas tecnológicas y cruces de información para identificar y desmantelar a las redes de “factureros”, buscando penalizar la evasión fiscal en sus formas más graves, que causan un daño mayor al erario.