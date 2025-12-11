México, en alerta por la “supergripe” H3N2, que se expande por el mundo

Rápido ascenso de contagios en Europa

En Reino Unidos ya se han cerrado escuelas y hay saturación en hospitales

Especialistas alertan que la variante de influenza A (H3N2), conocida como “supergripe“, podría llegar a México durante esta temporada invernal, dado su comportamiento en Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, donde ya se reportan miles de casos, cierres de escuelas y hospitales saturados en varias regiones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que la vacuna contra la influenza estacional puede brindar protección contra virus mutados, por lo que recomendó a la población no dejar de vacunarse para evitar infecciones graves por este virus.

Ante este contexto, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Flora Gasman, confirmó que se están tomando medidas de prevención contra el contagio de este subtipo de influenza.

Informó que existe un servicio de sanidad internacional que monitorea este tipo de infecciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aunque reconoció que, hasta el momento, no existen filtros en las terminales con las medidas estrictas que se tomaron con el virus de la Covid-19, como utilizar el termómetro.

Debido al rápido ascenso de contagios en Europa y el resto del mundo emprendió medidas de seguridad para evitar la propagación de la “supergripe” H3N2, así como estar preparados en caso de que el virus arribe a sus territorios.

La OMS, así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, han destacado la importancia de prevenir y combatir este tipo de enfermedades; en el caso de la influenza -y sus variantes, incluyendo la H3N2-, es la vacunación.

En esta época invernal, donde las gripes estacionales están a la orden del día, es importante mantener precauciones como población para evitar el contagio del resfriado común y sus variantes. Por ejemplo, las medidas que mexicanas y mexicanos pueden emplear son: usar cubrebocas, abrigarse correctamente, beber líquidos y buscar atención médica si los síntomas empeoran.

De acuerdo con la OMS, la mayoría de personas se recuperan de la gripe estacional por sí solas. No obstante, la variante H3N2 —desde su aparición en 1968—, ha ganado la fama de ser el subtipo de influenza más agresivo y evolucionado, por lo que es primordial mantenerse al tanto de los síntomas.

Qué es la supergripe H3N2

La influenza H3N2 es un subtipo del virus de influenza A que circula cada invierno y es responsable de una parte importante de los cuadros respiratorios. Se transmite por gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar, lo que aumenta su capacidad de propagación, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Este virus tiende a causar síntomas más fuertes en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Entre los signos más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, tos, congestión nasal, fatiga extrema, dolor muscular y malestar general. Por su comportamiento epidemiológico, el H3N2 suele relacionarse con temporadas de influenza más agresivas.

Es por esta razón que tanto la OMS como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han señalado la importancia de prevenir estas enfermedades, lo cual se puede dar a través de la vacunación, siendo uno de los métodos más efectivos.

La reciente alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el 8 de diciembre no señala riesgo de una nueva pandemia relacionada con la influenza H3N2. El objetivo es reforzar la vigilancia y promover medidas preventivas ante el aumento de casos en el hemisferio norte, mientras que en Centroamérica y Sudamérica los niveles siguen siendo bajos.

La recomendación central es mantener la vacunación, asegurar diagnóstico temprano y fortalecer la respuesta hospitalaria, especialmente para personas vulnerables. A diferencia de lo ocurrido con el Covid-19 en 2020, no existe indicio de un escenario pandémico para 2026, pero sí la necesidad de una respuesta preventiva.

La influenza H3N2 provoca los síntomas comunes de otras variantes del tipo A:

Fiebre mayor de 39° C

Dolor de articulaciones

Tos frecuente e intensa

Falta de apetito

Dolor de cabeza

Malestar general

Congestionamiento nasal

Estornudos

Dolor muscular

Cabe destacar que este virus en particular ya había despertado las alertas de los expertos sanitarios en 2022, cuando se advirtió que podría circular en conjunto con el COVID-19 durante aquella temporada invernal.

¿Cuál es el tratamiento?

La OMS indica que la mayoría de las personas se recuperan de la gripe estacional (entre las que se encuentra la supergripe H3N2) por sí solas. Mientras que, aquellas con síntomas graves u otras afecciones médicas deberían solicitar atención médica. Asimismo, recomienda que las personas que presenten síntomas leves deberían:

Quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas

Descansar

Beber mucho líquido

Tratar otros síntomas, como la fiebre

Buscar atención médica si empeoran los síntomas.