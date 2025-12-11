UAEMéx celebra la excelencia académica bajo el liderazgo de Martha Patricia Zarza

La rectora, acompañada de la activista Eufrosina Cruz Mendoza, entregó los grados académicos a 22 doctoras, 15 doctores, 35 maestras y 8 maestros

Toluca, Méx.- La llegada de la primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, envía un mensaje poderoso a todas las mujeres: sí es posible dirigir una institución de educación superior, afirmó la activista por la igualdad de género y defensora de los derechos de las mujeres indígenas, Eufrosina Cruz Mendoza, durante la ceremonia de investidura de grados académicos de maestría y doctorado.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, Zarza Delgado, acompañada por la secretaria de Ciencia, Arianna Becerril García, entregó los grados académicos a 22 doctoras, 15 doctores, 35 maestras y 8 maestros, quienes se han convertido en nuevas y nuevos líderes del pensamiento universitario.

Ante la directora de Investigación, Linda Guiliana Bautista Gómez, y el graduado con mejor promedio de doctorado, Edgar Jardón Torres, la rectora subrayó que este acto es fruto del esfuerzo inconmensurable de una comunidad universitaria que, con disciplina y compromiso, destaca en la generación de conocimiento e investigación de frontera.

Zarza Delgado enfatizó que, con la conclusión de esta etapa formativa, inicia también el cumplimiento de la vocación pública de la UAEMéx: poner el pensamiento crítico, analítico y humanista al servicio de las comunidades y de la sociedad mexiquense. Subrayó que las y los nuevos graduados cuentan con las capacidades para intervenir y proponer soluciones a las problemáticas locales, nacionales y globales.

Asimismo, recordó que la Autónoma mexiquense forma personas defensoras de la justicia, ética e inclusión, promotoras de sociedades diversas, igualitarias y respetuosas. En ese sentido, convocó a la generación egresada a honrar el nombre de la institución, manteniendo la calidad moral y el compromiso de retribución social que distingue a la comunidad universitaria.

“Por la construcción de una universidad cercana, incluyente y progresista, desde el epicentro del conocimiento de nuestra institución, les invito a darle nuevo sentido y fuerza a lo que orgullosamente nos ha dado identidad verde y oro durante cerca de 200 años”, expresó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Ante integrantes del Gabinete Universitario, del colegio de directores y de la comunidad auriverde, Eufrosina Cruz destacó que este logro no sólo pertenece a quienes hoy reciben un grado, sino también a todas las personas que acompañaron su camino. Subrayó que la formación universitaria demuestra que el conocimiento se construye con esfuerzo, disciplina y trabajo colectivo.