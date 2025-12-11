La lectura, un vínculo capaz de traspasar los muros universitarios

Toluca, Méx.- La lectura es un acto que se comparte y genera comunidad, un vínculo capaz de traspasar los muros universitarios, afirmó la profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Mariana León Contreras, al hablar sobre la Brigada Multidisciplinaria de Promoción de la Lectura de este espacio académico.

La también promotora de la iniciativa explicó que la Brigada surgió hace dos años y medio con la intención de ampliar el alcance de la Unidad de Aprendizaje Promoción de la Lectura y convertirla en un servicio permanente que acerque la literatura a distintos sectores de la sociedad.

“La Brigada integra a estudiantes de diversas licenciaturas que realizan servicio social, prácticas profesionales o voluntariado. Ellos llevan actividades literarias a públicos de diferentes edades y contextos. Los jóvenes son muy generosos; tienen un corazón fuerte anclado a la literatura”, destacó.

Refirió que entre las actividades que realizan los brigadistas se encuentran preguntas detonadoras, ejercicios de reflexión y dinámicas artísticas que permiten al público de todas las edades conectar con historias, personajes y emociones. Cada intervención, dijo, requiere identificar las necesidades e intereses de los asistentes, lo que vuelve cada sesión un ejercicio de sensibilidad, análisis y creatividad.

“Esta preparación fortalece no solo su formación académica, sino también su sentido de responsabilidad social. El mayor reto es lograr que cada persona establezca un vínculo con la lectura”, señaló.

En sus inicios, la brigada utilizó libros de profesores y participantes. En la actualidad, cuenta con acervo del Programa Nacional de Lectura, del Fondo Editorial del Estado de México (FOEM) y del Colegio Mexiquense. Asimismo, han llevado actividades al Museo de la Acuarela, el Centro Toluqueño de Escritores, la Biblioteca Urawa, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Toluca, planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx, la propia Facultad de Humanidades y espacios virtuales.

Destacó que cada sesión implica una cuidadosa planeación, desde la selección del material hasta el diseño de dinámicas que permitan a los asistentes relacionarse con los libros desde su propio contexto.

Finalmente, Mariana León Contreras subrayó que la Brigada Multidisciplinaria de Promoción de la Lectura de la Facultad de Humanidades se ha consolidado como un puente sólido entre la UAEMéx y la sociedad, al demostrar que la literatura es una herramienta de encuentro, diálogo y transformación.