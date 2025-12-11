México no va al populismo: Monreal

Es muy distinto ser un gobierno con base popular, afirmó, al reconocer que él, como coordinador primero de los senadores -de 2018 a 2024- y ahora de los diputados de Morena haya -junto con sus bancadas- impulsado reformas a más de 40 artículos constitucionales.

Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación política, dijo que las fracciones mayoritarias de la 4T han aprobado cambios profundos a la Constitución de 1917, pero sin llegarla a modificar de tal forma que se pueda hablar de una Constitución distinta, subrayó.

Al hacer un rápido balance de fin periodo y año, indicó que, tan sólo en estos últimos 4 meses legislativos, se presentaron más de mil iniciativas entre las que se tramitaron temas tan importantes como la nueva Ley del Agua, la reforma de economía circular, una reforma a la organización de la Armada, sin contar con que se tuvo que debatir y aprobar el Presupuesto de Ingresos y el de la Ley de Egresos que son fundamentales para la operación del gobierno.

“Estas iniciativas son, además, expresiones de una visión compartida entre poderes que, en su interacción, están dando forma a una reforma profunda del pacto social. Cada decisión legislativa refleja la voluntad de acompañar al Ejecutivo en la construcción de un nuevo modelo de Estado, más activo, más protector y cercano a la ciudadanía. La manera en que los tramitamos, la apertura al debate, las múltiples reservas y foros que abrieron este espacio a un gran número de actores, es muestra de la madurez democrática del país. La mayoría actuó con responsabilidad y con apego a su mandato constitucional”, precisó.

Y agregó:

“Con este conjunto de reformas, hoy el Estado se vuelve garante de derechos; se afirma sobre instituciones, técnica y justicia social. El presupuesto público, por su parte, se orienta como instrumento de redistribución y de bienestar colectivo. Donde antes el presupuesto operaba como incentivo para quienes más tenían, hoy se orienta como instrumento de redistribución y de bienestar colectivo. Donde la igualdad y la protección del entorno eran temas secundarios, hoy están en el centro del proyecto público, como condición de futuro. Prueba de ello es el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026. Ahí está plasmado, con toda claridad, el compromiso de este Congreso con el pueblo de México, ya que para el próximo ejercicio fiscal se aprobó una inversión pública por más de un billón doscientos sesenta mil millones de pesos, equivalente al 3.2% del producto interno bruto, con un crecimiento real de más del 21% respecto al año anterior. Esto no es un ajuste marginal. Es una definición política de rumbo”.

Quedan en espera, indicó, la reforma electoral, de la cual hay debate sin que todavía exista un proyecto presentado por la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez.

El Senado ha cumplido: Laura Itzel

A su vez, la senadora morenista Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, declaró concluidos ayer los trabajos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LXVI Legislatura, un periodo lleno de conflictos y encontronazos entre fracciones pero a la vez de grandes aprobaciones.

En su mensaje final, la senadora refrendó su convicción democrática y reiteró que todas las voces son necesarias para la edificación de un mejor país.

Afirmó que con ella en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, esta parte del Congreso “es un espacio plural donde se dialoga, delibera, se discute de manera fuerte, pero donde también se trabaja con responsabilidad por el bienestar del pueblo de México.

“Ha sido un periodo intenso de trabajo compartido, donde todas y todos hemos contribuido a consolidar el papel histórico de esta Cámara de Senadores y Senadoras”, expresó.

En este periodo de sesiones, recordó, se tomó protesta de 877 juzgadoras y juzgadores del nuevo Poder Judicial de la Federación, incluida la totalidad de las ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación surgida del voto popular.

“Este hecho histórico, consideró, marcó un momento decisivo para fortalecer la impartición de justicia en nuestro país.

“En este lapso, igual se aprobaron reformas de una enorme importancia para la construcción de un Estado de bienestar social y de derecho como los cambios a las leyes de Amparo, la ley contra la extorsión, instrumentos claves para cerrar la pinza en el combate a la corrupción y, sobre todo a la impunidad.

“Además, se avaló el Paquete Económico, la reforma la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, proyectos que garantizan el acceso a derechos esenciales como la salud, la educación, los cuidados de la población vulnerable y el derecho y el acceso al agua y a la vida digna”, subrayó.

Otro hecho sobresaliente, agregó, fue el nombramiento de la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, de quien se espera que, afirmó, en coordinación con el Gabinete de Seguridad ayudará en la construcción de una sociedad más segura.

“No puedo dejar de destacar un hecho histórico que marcó nuestra vida parlamentaria: por primera vez abrimos este Pleno a la voz de los pueblos y comunidades indígenas, para que, desde aquí, desde esta alta tribuna de la Nación, puedan dirigir sus mensajes de lucha y esperanza en su lengua originaria”, destacó.

“Este acto, subrayó, simboliza el compromiso de esta Cámara de Senadoras y Senadores con la inclusión, el reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural.

“Concluimos así este periodo intenso y trascendente con las reformas en materia de salud y de política arancelaria”, cerró.

