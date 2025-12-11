Seguridad, principal reto para 2026

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Algunos la desestiman, pero la seguridad sigue siendo una de las principales demandas de la población mexicana.

La sitúan como uno de los principales retos que tiene el gobierno mexicano para el próximo año, ya que a pesar de la nueva estrategia instrumentada por el gobierno mexicano, todavía no ofrece los resultados esperados.

Es cierto que, ahora sí, ya no son tan frecuentes las masacres, ni los enfrentamientos entre las fuerzas del bien y las del mal, pero siguen existiendo y negarlo sería un craso error por parte de las autoridades.

Una de las grandes organizaciones internacionales sin fines de lucro, la ACLED, por sus siglas en inglés, señaló que México es uno de los principales países más peligrosos en el mundo por sus conflictos violentos.

Junto con Palestina y Ucrania se ubican en los primeros sitios de mayor peligro, al igual que México, Siria y Birmania.

La organización detalla que en algunos países del mundo, la violencia se encuentra focalizada en ciertas áreas y en México se despliega por varias entidades, unas más peligrosas que otras, pero cada una con sus propios conflictos.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas, se disputan, principalmente el primer lugar en enfrentamientos, mientras que en otros como Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Chiapas, la violencia ya no es tan grande como sucedía hace unos cuantos meses.

Pero como acertadamente decía Galileo cuando fue obligado a negar la existencia de que la tierra era redonda, pero sin embargo se mueve.

Así es la violencia en México, ahí está, a veces desciende, pero en poco tiempo se reconvierte y vuelve a aparecer, dejando saldos con heridas que tardan en sanar.

El aspecto de inseguridad y violencia van de la mano y se presentan continuamente, sin que la estrategia gubernamental pueda sofocarla.

La continúa presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en algunas entidades del país hace bajar los índices, los que se disparan nuevamente, en cuando sale de esos territorios.

La Guardia Nacional no ha dado los resultados esperados y sus rondines en diversas entidades solamente sirven para mostrar su equipo, sus uniformes y sus unidades blindadas que relucen de limpias, pero en tareas de seguridad y de contención de la violencia no dan resultado.

Una y otra vez, los enfrentamientos ocurren cerca de los cuarteles de la Guardia Nacional y la capacidad de reacción que tienen es demasiada lenta.

Tal vez en el aspecto de investigación se está avanzando, aunque se hace a paso lento, mientras la población sigue viviendo episodios sangrientos y, tal vez, más osados como el uso de coches bomba y la siembra de minas explosivas.

Para 2026 se espera que la estrategia de seguridad cuenta con algunas adiciones que puedan neutralizar a los grupos delincuenciales que siguen sembrando el terror en algunas poblaciones del país.

De verdad es tan rico el senador Adán Augusto López que lava su imagen mediante la inversión de varios millones de pesos para que sus compañeros de escaño regalen "clásicos" de literatura como es el libro "Grandeza", escrito por su "hermano", Andrés Manuel López Obrador. A ese ritmo, AMLO pasará a ser uno de los autores que más libros venden en el país… Justo reconocimiento a Francisco García Davish, quien recibió la medalla al Mérito Empresarial en Comunicación 2025 por labor con la empresa Quadratín que amplía cada vez más su mercado. Felicidades.

Amigos y amigas hoy es la última columna del año, les agradezco mucho su presencia y les deseo una feliz Navidad y un gran año 2026, abrazo y felicidades. Nos leemos en los primeros días del año.

